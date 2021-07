¡Paris Hilton será mamá por primera vez!

Reforma

Ciudad de México.- Paris Hilton está embarazada y espera a su primer hijo con su prometido, Carter Reum, informó el portal Page Six.

La socialité y empresaria de 40 años reveló en enero que se había sometido a tratamientos de fecundación In Vitro, pues junto a su pareja había manifestado su deseo de formar una familia.

"Carter es 100 por ciento el indicado", señaló Hilton en el podcast Trend Reporter. "Hablamos sobre planificar una boda todo el tiempo y planificar el nombre de nuestro bebé".

La heredera del imperio hotelero Hilton dijo que el tratamiento le fue recomendado por Kim Kardashian, con el objetivo de que ella misma decida si quiere tener mellizos o bien, tener un niño y una niña.

Sin embargo, no se han dado más detalles sobre su embarazo. Los representantes de la pareja no respondieron a la solicitud de comentarios al portal Page Six.

Hilton y Reum se comprometieron en febrero después de salir durante un año. El empresario entregó el anillo de diamantes en una isla privada.

La socialité se encuentra en la víspera de estrenar su nuevo reality Cooking With Paris para Netflix el próximo 4 de agosto, en donde aprenderá a cocinar con la ayuda de algunas amigas, como Lele Pons y Nikki Glaser.