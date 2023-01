¡Paris Hilton ya es mamá!

La socialité, modelo, empresaria y DJ, Paris Hilton, y su esposo, Carter Reum, recibieron esta semana a su primer bebé, noticia que ambos presumieron en redes sociales.

"Ya eres amado más allá de las palabras", escribió Hilton, de 40 años, en su cuenta oficial de Instagram, al lado de una fotografía de sus manos sosteniendo las de su bebé, que resultó ser un varoncito. Carter, de 40 años, comparte además una hija con su ex, Laura Bellizzi.

El nacimiento de este bebé, que se logró via un vientre subrogado, llega más de un año después de que la pareja se casara en una extravagante ceremonia privada en Bel Air, en Los Ángeles, en noviembre de 2021.

"Me encanta estar casada. Siento que finalmente encontré mi pareja perfecta y me siento tan segura", le dijo Hilton a la revista People, en referencia a su matrimonio con Reum. "Finalmente tengo mi casa y no puedo esperar para formar una familia y tener hijos".

Y es que uno de los sueños más grandes de la empresaria era convertirse en mamá, el cual no había podido cristalizar por varios problemas de salud. En 2022, la pareja empezó con sus planes de ser papás, y comenzaron el proceso de fertilización in vitro (FIV) durante el apogeo de la pandemia de Covid-19.

"Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado", señaló Hilton en ese momento. "Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé".

"Sabíamos que queríamos formar una familia, y yo estaba como: 'Este es el momento perfecto. Por lo general, estoy en un avión 250 días al año, y vamos a tener todos los huevos almacenados y listos', y tenemos toneladas de ellos esperando".