Parodia BBC a Meghan; acusan racismo

Londres, Ing.- La cadena pública británica BBC estrenó anoche el programa de humor Tonight with Vladimir Putin, en el que una parodia de la Duquesa de Sussex le ha valido acusaciones de racismo.

El espacio creó, a través de tecnología 3D, un avatar de la esposa del Príncipe Enrique que, según recoge la prensa local, provocó la indignación de algunos espectadores por tener la piel demasiado oscura y malos modales.

Algunos usuarios de la red social Twitter escribieron mensajes pidiendo la retirada del programa, que estrenó este domingo la BBC 2, y que presenta un recreación digital del presidente de Rusia.

El avatar de Meghan Markle mostró durante la emisión una actitud altiva e hizo hincapié, entre bromas, en su supuesta mala relación con su cuñada, la Duquesa de Cambridge.

Además, personas del público preguntaron a la falsa Duquesa de Sussex sobre su relación con su padre, quien no asistió a su boda con el nieto de la Reina Isabel II, y con su hermanastra Samatha, que le ha criticado públicamente en numerosas ocasiones, preguntas que rechazó contestar.

Según afirmó la actriz y comediante Gbemisola Ikunelo, quien pone voz al personaje, trató de hacer humor a partir del ridículo que supone que la Duquesa se comportara así, porque cualquiera que la conoce sabe que su actitud es totalmente la contraria.

Por su parte, un portavoz de la cadena aseguró que los espectadores claramente reconocerán la actuación como una parodia

No es la primera vez que la BBC se ve envuelta en una polémica de estas características; hace poco más de un mes el periodista de la casa Danny Baker fue despedido después de publicar un mensaje en el que hacia referencia al nacimiento de Archie, el primer hijo de los Duques de Sussex, con la foto de un chimpancé.

Baker, de 61 años, era el presentador de un programa de los fines de semana en la emisora radio 5 Live, y fue criticado por lo que algunos interpretaron como una burla al origen racial de Meghan, cuya madre, Doria Ragland, es afroamericana.