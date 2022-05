Pase lo que pase, dije la verdad: Johnny Depp

Reforma Reforma

Ciudad de México.- En la recta final del juicio que sostienen Johnny Depp y Amber Heard, el actor nuevamente subió al estrado, negó haber tenido sobredosis de drogas, agresiones a antiguas parejas, haber cometido violencia y abuso sexual y ventiló agresiones que vivió a manos de su ex esposa.

Al protagonista de la cinta Piratas del Caribe se le vio contundente frente al jurado ante quienes aseguró en tono satisfecho que lo único que ha hecho es decir la verdad.

"Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico. Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que cometí estas cosas, viví con ello durante seis años y esperé a poder sacar la verdad", declaró Depp.

"Así que esto no es fácil para ninguno de nosotros, yo lo sé. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad. Y hablé de lo que he llevado a cuestas a mi pesar durante seis años".

La versión de que ella vivió violencia a manos de la estrella de Hollywood dio un giro cuando durante la audiencia a Depp se le mostró una foto de sí mismo con un ojo morado, mientras Heard y él estaban en el Orient Express para su luna de miel y se le preguntó cómo se había hecho la lesión.

"La señora Heard me golpeó", declaró.

Ésta fue una de las lesiones que el histión argumentó vivió a manos de ella, pues relató el incidente apoyado por fotografías, en el que perdió parte del dedo debido a que ella le arrojó botellas de vidrio.

Los actos violentos, dijo Depp, no sólo los vivió él, también su hermana Whitney Henríquez, con quien Heard al principio fue dulce y maravilosa, después la vio agredirla arrojando vino en su cara en varias ocasiones.

Sobre los dichos de Heard, quien testificó que Depp tomó entre 8 y 10 pastillas de MDMA alrededor de la época de un incidente en marzo de 2015 en Australia que dejó al actor con un dedo gravemente herido, el actor dijo que eso no sólo era falso sino imposible.

"No, no lo he hecho, porque estaría muerto. Estoy bastante seguro de que estaría muerto. Creo que uno moriría. Probablemente bastante rápido", contestó al ser cuestionado sobre si tomó o no esa cantidad de pastillas.