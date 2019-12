Pati Chapoy 'es como el gobierno', dice Remmy Valenzuela

Ciudad de México.- Remmy Valenzuela rompió el silencio tras su abrupta salida del reality show La Academia, misma que se especuló fue debido sus declaraciones en contra de Pati Chapoy.

Durante su asistencia a un evento en la ciudad de México, el cantante aseguró que hasta este momento desconoce el motivo de su salida del programa.

"No ha habido explicación, yo soy muy trasparente con mi gente, ya hubiera salido a decirles la situación, pero yo estoy igual que ustedes, desconozco… estuvo muy confusa la cosa… Tengo el derecho de réplica, lo sé, pero no me han dicho a mi el por qué, entonces no puedo dar yo una explicación porque yo tampoco sé el motivo”.

Al preguntarle si fue porque él ya no se presentó al foro a grabar, Valenzuela contestó: “Sí llegué, (me dijo) en mi camerino el productor… que ahorita hablaban conmigo y no me han vuelto a hablar”.

De la misma forma, el artista dejó entrever que podría proceder legalmente ante esta situación. “Tenemos un contrato, ese tema lo traen los abogados, porque tuvimos que cancelar trabajo para estar disponibles, ya sabrán los abogados en que va a parar esto”.

Al tocar el tema de los rumores que apuntan a que fue Pati Chapoy la que tuvo que ver con su salida del proyecto, el músico únicamente dijo con una sonrisa: “la verdad desconozco, es que ella es como el gobierno, muchos diputados y gobernadores, presidentes y todo…”.

Al respecto de un posible veto de la televisora del Ajusco, Remmy manifestó: “Ya sería su problema, estamos en un momento donde nuestro contenido vale, lo que hacemos vale, a lo mejor más adelante ya no soy lo que soy ahorita, pero por el momento si ellos me bloquean, pues es su problema, yo pienso que lo que estoy haciendo ahorita es conveniente para ambos, entonces hay que trabajar en conjunto”.

Finalmente, el cantante de música regional mexicana aseguró que esto no impedirá que continue con su trabajo en los escenarios.

"Mi carrera sigue en aumento… La Academia no es Remmy Valenzuela, tengo muchos años trabajando”.

Fuente: www.elimparcial.com