Patrick Heusinger cambia el FBI por la música

Ciudad de México.- Arriesgarse por lo que sueña sin pensar en que es demasiado tarde para intentarlo es la filosofía del actor estadunidense Patrick Heusinger, parte fundamental de la serie Absentia y quien colgó el uniforme de agente del FBI que realiza en la ficción por otra de sus pasiones en la vida real: la música, y ahora se encuentra aventurándose en una gira por Estados Unidos y Canadá con la banda de rock de Cory Wells.

"Me encuentro bastante bien, estoy viajando en la parte trasera de una camioneta en una gira musical, tocando en una banda. Ya estuvimos en Los Ángeles y Santa Ana, California, es bastante hilarante”, comentó a Excélsior vía telefónica.

El actor de 38 años, quien debutó en 2006 en la cinta Sweet Land, aseguró que empezó tarde en esta pasión y que sus compañeros de banda le llevan mucha ventaja, por lo que para él es mucho más difícil ser músico, pero, eso lejos de desanimarlo, lo alienta para seguir en este sueño, sin descuidar la actuación.









"Seré muy honesto, definitivamente ser un músico es más complicado. En esta banda me encuentro rodeado de profesionales. Estudié actuación, tengo mucha experiencia haciendo eso por los últimos 16 años de mi vida y aquí estoy haciendo algo en lo que relativamente tengo experiencia, pero no a un nivel de presentaciones, en lo absoluto.









"Estoy rodeado de un montón de gente que tienen mucha experiencia, con más de 15 años en esto. Me tengo que concentrar en no cometer errores y en ver cómo puedo mejorar, algo similar a lo que hago en la actuación, pero con seguridad te puedo decir que la banda es más difícil porque no tengo las horas construidas, como en la actuación”, compartió.

El actor, quien también es recordado por su participación en series como Girlfriends guide to divorce, Gossip Girl y Royal Paints, habló del reto que significa la segunda temporada de Absentia, donde representa a un agente del FBI que en la primera temporada vive un golpe tremendo al dar por muerta a su esposa -también agente-, para que después de seis años reaparezca cuando él ya rehízo su vida con el hijo de ambos y con otra mujer.

"No puedo revelar mucho al respeto, sólo puedo adelantar que se enfrentará a emociones muy fuertes. Al principio estará en un punto donde está rehaciendo su vida, como si supiera que sucederá mañana, pero conforme avanzan los capítulos, se enfrentará a una lucha de emociones que lo harán cuestionarse conceptos como la justicia”, adelantó.

Darle vida a Nick no fue tarea fácil,de hecho, el actor tuvo que echar mano de diversos elementos, como conocer la entraña del FBI y adentrarse en el dolor real de personas que han perdido a seres queridos.