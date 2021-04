Pattinson siente mucha presión por ser Batman: 'ofendo a un montón de fans'

Agencias

Ciudad de Mégico.- Robert Pattinson protagonizará The Batman, nueva cinta sobre el vigilante de DC dirigida por Matt Reeves. Tras varios retrasos y parones en el rodaje por la pandemia, la película no se estrenará hasta el 4 de marzo de 2022, pero el actor ya ha sido víctima de la enorme presión que supone interpretar a un personaje con tantos fans y ha compartido sus impresiones al respecto.

"Tengo muchos pensamientos. Es gracioso. He hecho muchas películas en las que interpreto a personajes monstruosos. Y siempre que he estado haciendo promoción, normalmente a nadie le importa lo que digas. Me he dado cuenta de que, cada vez que digo algo de Batman, ofendo a un montón de fans", admitió en una entrevista con NPR.

"Lo interesante de Batman en sí es que se ha interpretado de muchas maneras diferentes. Los cómics cubren mucho terreno. Las películas cubren mucho terreno. Si intentas interpretar a un Batman históricamente ortodoxo, literalmente podrías interpretar cualquier cosa. Así que supongo que se trata de lo que Matt Reeves está dirigiendo y por lo que quiere ir", añadió.

"Puedes tener tantas ideas como quieras, en cuanto te pones el traje, sientes que es una situación completamente diferente que nunca podrías haber vaticinado", explicó sobre la dificultad de interpretar a Batman.

Con The Batman, Pattinson se une a una larga lista de actores que han dado vida al superhéroe como Ben Affleck, Christian Bale, Val Kilmer, Lewis G. Wilson, Robert Lowery, Adam West, Michael Keaton, George Clooney o Kevin Conroy.