Paty Navidad dice tener poderes mentales y de curación

Ciudad de México.- Paty Navidad acudió al programa ‘‘Más Serio En…SNSerio’’ en el que hablaron sobre historias o anécdotas paranormales, a lo que la actriz aseguró que veía la versión muerta de las personas y que incluso tenía premoniciones.

‘‘Eso me sucedió hace no mucho tiempo, inclusive lo sufrí, lo padecí y ya lo superé pero hubo un momento en el que no podía platicar, tuve que ir a atenderme con mis medicos porque veía a las personas vivas, así te estoy viendo vivo y después te veía muerto, entonces para mi fue muy choqueante’’.

La actriz incluso aceptó que le pasó con su hermana que falleció hace tres años, asegurando que había visto todo.

Navidad agrega que tiene sueños desde los tres años de edad, sueños y visiones que después se hacen realidad.

‘‘Mi hermana antes de morir, hubo una especie como de mimetización, ella tenía cáncer, todo lo que yo enviaba, siempre me han dicho parte de que, también lo sé, entre mis dones está el que puedo hacer muchas cosas con la mente y curar, lo he visto en mi. Yo le mandaba líneas de pensamiento a mi hermana y casualmente, tenemos un Whatsapp de familia, todo lo que yo lo pensaba y se lo enviaba ella lo escribía’’.

Para finalizar, Paty Navidad agregó que ‘‘si no hacemos nada en este país lo perderemos todo’’, la actriz invita a los mexicanos a despertar ahora ya que el panorama que ella visualiza no es nada alentador.





Fuente: www.elimparcial.com