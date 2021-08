Paty Navidad está grave tras baja en oxigenación

Ciudad de México.- Después de meses de haber desatado polémicas en las redes sociales al afirmar que el Covid-19 no existía, que era un instrumento de dominación de los gobiernos, Paty Navidad vive en carne propia los efectos del virus: hasta el cierre de esta edición su estado de salud era reportado grave pero estable.

De acuerdo con fuentes allegadas a TV Azteca, la actriz, quien se contagió de coronavirus durante un brote entre los participantes de las grabaciones de MasterChef Celebrity México, fue ingresada a un hospital tras una brusca baja de oxigenación y malestar físico generalizado.

Cuerpos de emergencia de la CDMX corroboran esto, pues fue atendida y trasladada por una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El ERUM, por su parte, señaló a Grupo REFORMA que la información de los pacientes a los que atienden es confidencial.

Y si bien en la producción del reality show culinario hay total hermetismo al respecto, fuentes cercanas compartieron que Navidad ya había propiciado situaciones tensas en el set debido a que acudía a sus llamados sin cubrebocas y no seguía los protocolos de sanitización y sana distancia.

Y pese a que se lo comentaron a la sinaloense, de 48 años, ella mantuvo su actitud, causando la molestia entre el equipo y algunos de sus compañeros.

"Ella siempre se negó a cuidarse. No hacía caso. No era grosera, pero como no queriendo, no acataba las normas en el foro. Con su creencia sobre el coronavirus ni se había vacunado, y cuando se enfermó, tampoco se medicó. En el programa están preocupados", señaló un informante.

Agregó que Rebecca de Alba, la conductora de la emisión, tampoco estaba vacunada y que por eso su estado de salud ameritó hospitalización.

Trascendió que tras ser ingresada a un nosocomio, De Alba se negó a regresar al programa, por lo que el productor Ángel Aponte renegoció términos económicos y condiciones para la conductora zacatecana, quien en el transcurso de hoy podría ser dada de alta.

Ante este escenario, Aponte y sus colaboradores estudian cómo procederán mientras se graban otros aspectos del show, porque oficialmente Masterchef Celebrity México se estrenará el 20 de agosto próximo, de acuerdo con TV Azteca.