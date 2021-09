¿Paty Navidad tiene un tumor cerebral?

Paty Navidad reaparece en televisión y habla sobre su supuesto tumor cerebral, a pocos días de superar el Covid-19 en un hospital de la Ciudad de México.

La actriz sinaloense se presentó en el programa “Al Extremo” y platicó con Carmen Muñoz, a quien le aclaró los rumores de que tiene un tumor cerebral y eso le habría afectado sus facultades mentales.

La participante de “MasterChef Celebrity” mencionó que en los medios de comunicación se dijo que en una entrevista, su hermana había declarado que padecía de sus facultades mentales, lo cual negó rotundamente.

Eso también es una mentira. No que esté mal de mis facultades mentales. Yo siempre he sido una persona ‘no normal’, pero eso parte de mí. Mi hermana nunca dio entrevista, no tengo ni un tumor cerebral, señores. Sí lo tuve, un prolactinoma, hace como diez años y hace siete, desapareció con medicamento”, dijo.

La también cantante explicó que un prolactinoma tiene que ver con las hormonas, y en su caso, se derivaron del estrés y le afectaron la tiroides, por eso es que tiene subidas y bajadas de peso, pero insistió en que no tiene ningún tumor como se dijo.

Paty Navidad asegura que tuvo neumonía cuando llegó al hospital

A pesar de que se dijo que Paty Navidad había sido intubada cuando llegó de emergencia a un hospital, la actriz indicó que no fue así, sino que llegó a urgencias por falta de oxigenación y le diagnosticaron neumonía.

En la entrevista que Navidad otorgó al programa de TV Azteca, la intérprete detalló que los médicos sí le sugirieron intubarla, pero que no aceptó, ya que de haber sido así, tal vez no estuviera viva.

Agregó que los comentarios que se dicen de ella ya no le afectan emocionalmente, ya que se formó un caparazón para que no le duelan las mentiras que se publican, pero no deja de impresionarle el alcance que, a su parecer, tienen algunos medios de comunicación.