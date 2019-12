Paul McCartney y Netflix trabajan juntos en película animada

Estados Unidos.- Paul McCartney se une a Netflix y Gaumont en una película animada basada en la novela infantil High in the Clouds del músico, según información de The Hollywood Reporter.

Escrito por McCartney junto con Geoff Dunbar y Philip Ardagh y publicado por primera vez en 2005, ‘High in the Clouds’ sigue a una ardilla adolescente imaginativa llamada Wirral que se ve atrapado en una pandilla destartalada de rebeldes adolescentes que viven en lo alto de las nubes después de que accidentalmente antagoniza con Gretsch. Owl, el líder tiránico, que roba la voz de cualquiera que la eclipse.

McCartney está produciendo y contribuyendo con canciones para la película, dirigida por el nominado al Oscar Timothy Reckart a partir de un guión de Jon Croker.

"Estamos encantados de asociarnos con Netflix", dijo McCartney, cuyos créditos de animación anteriores incluyen Rupert and the Frog Song de 1984, también con Dunbar, que ganó un BAFTA al mejor cortometraje de animación y se convirtió en el cortometraje más vendido del año. .

"Complementan lo que ya es un equipo increíble con Gaumont y no podemos pensar en nadie mejor con quien trabajar para llevar nuestra película a una audiencia global. Siempre me han encantado las películas animadas y este es un proyecto de pasión enormemente importante para mí". No puedo esperar a que el mundo lo vea”.





Fuente: www.elimparcial.com