Paulina Gómez agradece que se acuerden del cumpleaños de 'Chespirito', su papá

Ciudad de México.- El 21 de febrero de 1929 nació Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en 2014, pero sus familiares y seguidores le han felicidado por redes sociales en este 2022 cuando cumpliría 93 años.

Su hija Paula Gómez, publicó en Twitter:

"Voy a confesar algo, a mí se me hace muy raro festejar cumpleaños de quien ya no cumple años. Pero siento muy lindo y me da mucha alegría que todo el mundo recuerde a mi papá en su fecha de nacimiento. ¡Claro que yo también lo recuerdo, siempre! ¡Abrazos a todos!"

Edgar Vivar apuntó:

"Es simplemente honrar la vida de alguien;que a través de su obra permanece presente".

Florinda Meza publicó:

"Hoy es el aniversario del nacimiento de una gran estrella. Mi Rober, naciste para brillar y tu luz nunca se apagará".