Paulina Matos se abraza al melodrama de las telenovelas

Iván Serna/ Reforma

Ciudad de México.- Sin haber puesto en su esquema de trabajo a las telenovelas como una prioridad, Paulina Matos quedó impresionada de la escuela y plataforma que fue para ella ¿Qué le Pasa a Mi Familia?

"Hacer ¿Qué le Pasa a Mi Familia? fue sensacional, hicimos todos muy buen equipo, nos adaptamos muy bien... eran jornadas extenuantes de trabajo, pero así es la televisión. Aprendí mucho, no cambio por nada esta experiencia".

Días después de haber concluido el rodaje de la producción de Juan Osorio, en el que encarnó a Constanza Astudillo, la actriz reevaluó sus posibilidades de desarrollo profesional dentro de la pantalla chica.

"Lo padre de la telenovela fue el melodrama con sus toques de comedia. Yo antes no tenía esta meta de adentrarme en las telenovelas, pero me la quité y descubrí que es un universo muy enriquecedor.

"Yo estaba muy enfocada en el cine y las series. Después de que me llegó esta oportunidad, me quité muchos prejuicios de encima. Antes era muy radical y sólo decía que por un esquema, pero rompí con los prejuicios de las telenovelas y me abrió muchas oportunidades en automático", expresó en entrevista.

Pau, como le dicen sus conocidos, y quien está a mes y medio de cumplir 30 años, personificó a Edith Ballesteros en la serie Oscuro Deseo y a Sarah Alvarado en Preso No.1. Fueron experiencias diferentes a lo que vivió en el proyecto de Televisa.

"Nunca había usado el chicharito, yo me puse a estudiar semanas antes de mi primer día de rodaje porque estaba súper nerviosa y decía: 'lo voy a hacer fatal'.

"Me fui adaptando poco a poco, no fue un día para otro, pero sí entendí de la inmediatez del trabajo, la efectividad y aprendí de todos. Hubo muchísimo compañerismo, estoy súper agradecida con todos", comentó.

La intérprete, quien debutó hace seis años en La Querida del Centauro, se mostró satisfecha del rumbo que ha tomado su carrera y de las decisiones que ha asumido.

"Yo de broma digo que era 'actriz de clóset', de actuar en mi cuarto, frente al espejo. En la prepa fue cuando pensé en esto y le dije a mi mamá y fue quien me pidió que tomara clases de actuación.

"Fui probando y probando y me gustó, pero esto era de venirme de Guadalajara a la Ciudad de México, y conocer y adaptarme porque no conocía a nadie aquí... Estoy feliz con lo que he vivido, experimentado y aprendido", contó Paulina, quien lleva una década radicando en la capital.

Mientras continúan las transmisiones de ¿Qué le Pasa a Mi Familia? en Las Estrellas, de lunes a viernes a las 20:30 horas, la tapatía platicó que desde hace dos meses retomó las audiciones en video para nuevas propuestas laborales.