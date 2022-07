Paulo Lauría despide a su cómplice: Fernando del Solar

Cortesía Efraín Barrera / Tras la muerte de Fernando del Solar, amigos cercanos lamentan la pérdida del conductor y lo recuerdan con una gran sonrisa

Ciudad de México.— A Paulo Lauría se le fue un amigo, un hermano, un cómplice, un compañero de vida, un camarada, con la partida de Fernando del Solar.

Lauría, quien fue esposo de Lidia Ávila, con quien procreó a su primogénita, y ya fallecida, Sophie, recordó que los dos llegaron de Argentina a Ciudad de México en 1996, y fueron "roomies" por varios años.

"No he parado de llorar con su partida, pero celebro que vivió la vida al máximo y que estuvo muy en paz con él mismo. Él llegó en julio del 96 y yo en octubre, y nos conocimos. Hacíamos casting de modelos.

"Nos la pasamos muchísimo tiempo juntos, estábamos 24 horas al día, juntos. Casualmente, en esa temporada, su hermana Romina y mi hermana, Sol, que iban en la misma prepa, se graduaron y no pudimos estar con ellas. Casualmente estudiaron juntas, pero nosotros nos conocimos hasta acá", contó Lauría en entrevista.

Y desde entonces, la amistad que sembraron fue cultivada y floreció, al grado de ser inseparables y confidentes. Se decían entre ellos "cabeza" y "cabezota", de cariño.

Cuando Del Solar, quien falleció este jueves por complicaciones de neumonía, y tras casi una década aquejado por el cáncer, fue diagnosticado con esta enfermedad, Paulo estuvo al pie del cañón con él.

Fue representante tanto de Fernando como de su entonces esposa, Ingrid Coronado, y con quien procreó a sus dos hijos. Aquella situación fue difícil para ambos.

"Recuerdo que cuando Ingrid y el 'cabeza' se separaron, nos fuimos a vivir juntos. Estuvimos un año compartiendo casa. Fuimos cómplices en todo, en nuestros matrimonios, nuestros divorcios, cuando nacieron nuestros hijos.

Comentó que para recibir el Año Nuevo del 2014 tuvo una crisis emocional tan fuerte que él tuvo que acompañarlo por tres meses para no dejarlo solo.

"(El cáncer) es una enfermedad horrible, y lo hizo ir por muchas altas y bajas. Me llamó en Año Nuevo, yo estaba en Cancún, y me dijo que no podía más, que se daba por vencido, y me quise ir en el momento y no había manera. Tuve que venirme en autobús a Ciudad de México porque no había vuelo.

"Estuvo en crisis por unos tres meses, me la pasé con él en Cuernavaca y lo vi reponerse poco a poco. Siempre tuvo una fuerza extra en su corazón".

Paulo Lauría comentó que cuando él y Lidia Ávila perdieron a su hija Sophia, (en el 2009), el conductor de Venga la Alegría fue uno de sus principales soportes, y se animaban entre ellos.

"La partida de mi hija me enseñó que la vida es una y no puedes dar nada por hecho, que tenemos que vivir el ahora. Lo mismo sucedió con Fernando. Él me enseñó muchísimo sobre estar alerta y sobre el amor por la vida".

Actualmente Lauría, quien se desarrolla en el área de marketing de la Comisión de Turismo de CDMX-Coparmex, vive en la capital, luego de haber radicado más de cinco años en Cancún.

Dijo que aunque el contacto fue más a distancia que presencial en los últimos años entre el hoy occiso y él, el cariño siempre estuvo presente.

"Me escribió y conversamos por una hora en el chat, y luego hablamos como dos horas justo el martes (de la semana pasada). Estaba muy triste por la muerte de su viejo. Pero quería venirse a vivir a Cancún y le di el numero de la mudanza, y muchos tips.

"Me contó que como sigue a mi sobrina Gala, en Insta, se da cuenta de que le va muy bien (en el tenis), y estaba feliz por eso.

Los dos siempre fuimos muy deportistas, veíamos los partidos de fútbol, de tenis. Recuerdo que vimos ganar a (el Tenista) Del Potro el US Open en el 2009, en el hospital, justo cuando estábamos en el hospital, unas semanas antes de que falleciera mi hija Sophia", reveló Paulo.