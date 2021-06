Payaso 'chuponcito' puede ir hasta 6 años a la cárcel

José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, sigue en el ojo de la polémica al haber sido demandado por al menos tres mujeres por supuesto acoso y abuso sexual.

En entrevista con medios de comunicación, Bárbara Estrada, exnovia del comediante, afirma que llegará hasta las últimas consecuencias y pide justicia.

Que se haga justicia, solamente queremos que se haga justicia, y espero que nuestro caso sirva a todas las mujeres, que hablen, que no se queden calladas, que alcen la voz. Esto es horrible, pasar por eso, por el acoso, extorsión, es muy feo. De verdad, mujeres, no se callen, háblenlo. El apoyo de la Fiscalía que hemos tenido nos han brindando todo el apoyo y se los agradezco de todo el corazón. Vengan, no se queden calladas”

Por su parte, la exasistente de Chuponcito, Carla Oaxaca, lamentó que el actor haya publicado un video en el que reveló la identidad de su personaje.

Él se quitó el maquillaje, sin embargo, nadie se lo pidió. Yo creo que el personaje es talentosísimo. Lo hizo para no decir ‘no’, simplemente se lo quitó y no entendí el motivo, no dijo nada”

Por último, el abogado Manuel Valadéz indicó que están muy próximos para lograr una vinculación a proceso.

Estamos muy próximos para que se logre una audiencia de vinculación ante un juez de control, y va con penas de prisión que van de uno a seis años de prisión, dependiendo del tipo penal”