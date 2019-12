Pearl Jam anuncia gira con Pixies

Ciudad de México.- Recientemente Pearl Jam dio a conocer que regresará a los escenarios en 2020 con una gira que los llevará a recorrer diversos países de Europa.

La banda estará acompañada por Pixies, IDLES y White Reaper.

Abajo compartimos la lista completa de conciertos de Pearl Jam de 2020, anunciada hoy.

Los conciertos tendrán lugar en países como Alemania, Suecia, Italia, Austria, Reino Unido, Polonia, Hungría, Francia y Países Bajos; aún no hay noticias de que Pearl Jam visite Latinoamérica.

06/23 – Frankfurt, DE @ Festhalle *

06/25 – Berlin, DE @ Waldbühne *

06/27 – Stockholm, SE @ Lollapalooza Stockholm

06/29 – Copenhagen, DK @ Royal Arena *

07/02 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/05 – Imola, IT @ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ^

07/07 – Vienna, AT @ Wiener Stadthalle +

07/10 – London, UK @ BST Hyde Park ^+

07/13 – Krakow, PL @ Tauron Arena +

07/15 – Budapest, HU @ Budapest Arena +

07/17 – Zurich, CH @ Hallenstadion +

07/19 – Paris, FR @ Lollapalooza Paris +

07/21 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome +

* = c/ IDLES

^ = c/ Pixies

+ = c/ White Reaper