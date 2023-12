Pegarán la huelgas en Hollywood a taquilla en 2024

CDMX.- Las huelgas de actores y escritores que paralizaron Hollywood durante meses a lo largo de 2023 resultarán en menos películas estrenadas en 2024 y una caída del 11 por ciento en la venta de entradas solamente en Estados Unidos y Canadá.

El rastreador de datos Gower Street Analytics predijo ayer unos ingresos de 8 mil millones de dólares para el 2024, frente a los 9 mil millones estimados para este año. Asimismo, las ventas mundiales de entradas totalizarán 31 mil 500 millones de dólares el próximo año, un descenso del 5.7 por ciento en este periodo, predice la empresa.

El pronóstico global de Gower Street para 2024 prevé que el próximo año terminará con una caída en las ventas de entradas de aproximadamente un 20 por ciento respecto del promedio de los últimos tres años, antes de que la pandemia alterara la asistencia al cine. Eso complicará los planes de recuperación de las cadenas de cines, incluido el propietario de Regal, Cineworld Group, que recientemente salió de la quiebra, y AMC Entertainment Holdings Inc.

Los estudios de Hollywood pospusieron varios posibles grandes estrenos de 2024 hasta 2025, incluida la próxima entrega de Misión Imposible, de Paramount Global; Elio, de Pixar y Walt Disney Co., y una nueva película del Capitán América, de la división Marvel de Disney.

Los posibles éxitos en 2024 incluyen Dune: Part Two, de Warner Bros. Discovery Inc.; Inside Out 2 (Intensa-Mente), de Pixar de Disney, y Deadpool 3, de Marvel; Transformers One, de Paramount Pictures, y la cuarta entrega de las franquicias Kung Fu Panda y Despicable Me (Mi Villano Favorito), de Universal Pictures de Comcast Corp., por mencionar algunas.