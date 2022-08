Pelea cine mexicano por retomar salas y taquillas del País

CDMX.- Cintas de Videocine como Mirreyes vs Godínez 2 y Enfermo Amor, que pintaban para ser de las producciones mexicanas más taquilleras del año, no llegaron a la gran pantalla, sino directamente a la plataforma de TelevisaUnivision, ViX, como reflejo de la competencia del streaming.

Pese a esa lucha y a la ausencia, este año, de filmes de la productora que suelen encabezar la taquilla nacional, directivos de complejos cinematográficos del País afirmaron que no faltará cine mexicano en las salas, pues hay varias películas programadas para lanzarse durante el resto de 2022.

"Grandes como Sony y el mismo Disney están apostando a temas de producción y distribución para cines. De nuestro lado queda apoyar esas iniciativas, hacer un esfuerzo doble o triple y tratar de que el resto de este año tenga una oferta de contenido local importante", sostuvo Javier Reyes, subdirector de Programación de Cinemex.

"Videocine es de los agentes más importantes en producción y exhibición en cines, sus películas tienen todo para estrenar en pantalla de cine, son historias de calidad, pero tiene que ver con estrategias. Sabemos un poco que su plan es que para el 2023 regresa a las salas", afirmó.

Tan solo bajo el sello de Cinépolis Distribución vienen siete filmes para el resto del año: Lecciones para Canallas, el 1 de septiembre, y Mal de Ojo, el 22; Háblame de Ti, el 6 de octubre, y La Caja, el 20; Poderoso Victoria, el 24 de noviembre; el 4 de diciembre, Sundown, de Michel Franco, y Mi Suegra Me Odia, el 22 del último mes del año.

La película Soy Tu Fan también llegará a salas, así como un título de Videocine, Cuando Sea Joven, protagonizado por Verónica Castro y Natasha Dupeyrón, previsto para estrenarse el 15 de septiembre.

Confían exhibidoras en el cine mexicano

Las grandes cadenas, como Cinépolis y Cinemex, confían en que pronto volverán a predominar los estrenos en pantalla grande, pues han tenido una franca recuperación de asistencia.

"Las plataformas tienen mucho dinero para comprar películas a los productores, pero aun así este año ha sido muy importante para los estrenos pensados para cines. Tuvimos dos películas pospuestas, Top Gun: Maverick y Minions. Son tan grandes que una plataforma no era opción; a eso le seguimos apostando.

"Desde finales de mayo hasta estos próximos días que concluye (el verano) vamos a estar en un estimado de 70 por ciento del verano de 2019. Estamos buscando que la asistencia suba, pero para el número de estrenos es un muy buen resultado", consideró Miguel Rivera, director de Programación de Cinépolis.

Preparan su fiesta cinematográfica

Las salas de México preparan la primera edición de la Fiesta del Cine, iniciativa con la que durante tres días disminuirán los precios de los boletos.

Del 5 al 7 de septiembre se venderán entradas a 29 pesos en salas tradicionales, a 49 en formatos tecnológicos (IMAX, 3D, 4DX o 4XD) y a 69 en formatos de lujo (Platino y VIP).

En lunes y martes, el boletaje vendido en promedio suele ser de 400 mil, cifra que esperan superar con la reducción del costo.

Las películas de estreno para esas fechas incluyen Lecciones para Canallas, Vértigo, Mi Dulce Monstruo, La Chica Salvaje, El Sastre de la Mafia y Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Version (versión extendida).

Toma Nota

- ¿Qué? Primer Día del Cine

- ¿Cuándo? 5, 6 y 7 de septiembre

- ¿Dónde? Cines participantes de todo el País para cualquier película en cartelera

- ¿Cuánto? 29 pesos los boletos en sala tradicional, 49 en formatos tecnológicos y 69 en versión de lujo