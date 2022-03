Película de Derbez, más cerca del Óscar; premian su guion

Reforma

Ciudad de México.- Las cintas CODA: Señales del Corazón (Guion Adaptado) y No Miren Arriba (Guion Original) tomaron un fuerte impulso en sus respectivas carreras rumbo al Óscar, al llevarse los principales galardones este domingo en la 74 entrega anual de los Premios del Sindicato de Escritores.

Las victorias para los títulos de Apple TV+ y Netflix, respectivamente, se producen exactamente a una semana de la gala número 94 de los Premios de la Academia, a realizarse el 27 de marzo.

El Writers Guild of America (su nombre en inglés), en precaución por la pandemia, armó su ceremonia de este año en formato virtual, con varias categorías presentadas por la actriz y escritora Ashley Nicole Black.

Los líderes de ambos gremios, la presidenta de WGA West, Meredith Stiehm, y el presidente de WGA East, Michael Winship, hicieron una breve aparición en video asegurando que los Premios del Sindicato de Escritores volverán en persona el próximo año.

Adam McKay, director de No Miren Arriba, destacó al periodista David Sirota, quien ayudó a generar la idea de la comedia apocalíptica sobre el cambio climático con un elenco estelar.

"Si esto se transmite, es una emoción real y legítima", bromeó McKay en su discurso de aceptación.

En el apartado televisivo, la plataforma HBO Max se mantuvo firme. Succession de HBO recogió un puñado más de premios, llevándose los trofeos de Serie Dramática y Drama Episódico; mientras, Hacks, también de HBO Max, continuó su racha de éxito con la victoria en Serie de Comedia y Serie Nueva.

LISTA DE GANADORES

CINE

Guion Original

"No Miren Arriba", Guion de Adam McKay / Historia de David Sirota

Guion Adaptado

"CODA: Señales del Corazón", de Siân Heder

Guion de Documental

"Exposing Muybridge", de Marc Shaffer

TV

Serie Dramática

"Succession", escritores: Jesse Armstrong, Jon Brown, Jamie Carragher, Ted Cohen, Francesca Gardiner, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton y Will Tracy

Serie de Comedia

"Hacks", escritores: Lucia Aniello, Joanna Calo, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Cole Escola, Janis E. Hirsch, Ariel Karlin, Katherine Kearns, Andrew Law, Joe Mande, Pat Regan, Samantha Riley, Michael Schur y Jen Statsky

Nueva Serie

"Hacks", escritores: Lucia Aniello, Joanna Calo, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Cole Escola, Janis E. Hirsch, Ariel Karlin, Katherine Kearns, Andrew Law, Joe Mande, Pat Regan, Samantha Riley, Michael Schur y Jen Statsky

Serie Original de Formato Largo

"Mare of Easttown", de Brad Ingelsby

Serie Adaptada de Formato Largo

"Maid", escritores: Bekah Brunstetter, Marcus Gardley, Michelle Denise Jackson, Colin McKenna y Molly Smith Metzler / Inspirada por el libro homónimo de Stephanie Land

Animación

"Planteau", de la serie "Tuca & Bertie", escrita por Lisa Hanawalt