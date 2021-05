Pepe Aguilar se renueva y muestra se versión

Cortesía

Ciudad de México— A sus 52 años, Pepe Aguilar le dice adiós a su lado obsesivo con el trabajo y preocupado por situaciones ajenas a él. Ahora, tras la pandemia, la estrella se percibe como una persona más genuina que confía en su intuición.

Así lo demostró con su nuevo sencillo "Traigo Ganas", anticipo de su próximo álbum inédito en el que mezcla mariachi con pop, con el que abre paso al nuevo Pepe.

"(Pasó la pandemia) y descubrí que se murió la persona que estaba acostumbrada a sacrificar esencia por acoplarse a cierto orden o formas, murió también el cuate que era permisivo, que se quedaba con el 'así se hacen las cosas', con cierto conformismo.

"Murió el cuate que se preocupaba mucho por las cosas que no valen la pena, porque la vida va a seguir, haga o no haga un show, y nosotros nos estamos muriendo cada día, mi familia, mis hijos. El cuate workaholic murió. Hay más seriedad, madurez, determinación, equilibrio, menos compromiso con lo externo y más con lo interno", dijo en entrevista virtual desde su casa en Zacatecas.

Heredero del talento de los Aguilar y actual líder de la dinastía, el cantante, compositor, productor y empresario ya asimiló la partida física de su madre, Flor Silvestre, y tras el amargo proceso, aseguró que la vida continúa.

"Es un dolor para siempre, pero el tiempo ayuda", expresó.

Estas experiencias han hecho que el cantante de "Miedo" y "Por Mujeres como Tú" viviera un vaivén de emociones el último año, en el que redireccionó su energía y su vibra.

"(El Pepe de ahora es) más comprometido, no pierde tiempo, más profesional, más auténtico, y con este disco muestro más elementos que ninguno antes tuvo en años, los primeros eran así, pero este regresa a ese desparpajo, a esa inocencia, a esa no expectativa y a esa propuesta".

Ganador del Grammy y el Latin Grammy, Aguilar, quien tiene más de 15 años como artista independiente, reveló cómo fue que concibió "Traigo Ganas", que hizo en coautoría con Edén Muñoz, de Calibre 50.

"Viví un tiempo muy oscuro durante la pandemia porque estaba en duda todo, y creo que a muchos nos pasó lo mismo. Mi trabajo, mi salud, mi futuro, lo que había logrado. Estaba también en la crisis de los 50, estaba en una zona muy oscura.

"No estaba deprimido, estaba apático, desmotivado completamente. Salgo a caminar diario y en una de esas se me viene a la cabeza una melodía y un destello de optimismo. Se sintió bonito, me seguí clavado en ese rollo y salió la frase con la melodía", detalló.

Papá de Ángela y Leonardo Aguilar, y esposo de Aneliz, el músico externó su emoción por retornar, a partir de hoy, con la gira Jaripeo Sin Fronteras, que inicia en León, Guanajuato, y que lo llevará por el resto de la República Mexicana (el 22 de octubre se presenta en la Arena CDMX), así como a Estados Unidos. Además, está contento por ver el éxito de su hija de 17 años como solista.

"(Ángela) aprende y ve lo que hacemos en la empresa, mi esposa, ella y yo, con el booking, las disqueras, las editoras, cómo el equipo abarcar todo el continente y cómo negociamos.

"Y yo le digo 'en el momento que los números que nosotros te damos, alguien más te los dé o los supere, y por menos dinero del que te pudiera yo cobrar algún día, porque hasta ahora no se le ha cobrado nada... para nosotros es una inversión, en ese momento le diré 'adelante' y habrá un cambio", sentenció.