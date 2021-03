'Pequeños Secretos': thriller con sabor a Óscar

Ciudad de México.- Ambicionando crear un thriller policiaco fuera de lo ordinario, el director John Lee Hancock escribió un guión en 1992: Pequeños Secretos.

"Era fanático de los dramas de crimen y los thrillers psicológicos, y sentí que se habían estancado, porque todos se centraban en el chico bueno persiguiendo al malo, así que pensé que debía haber una mejor manera de abordar el género", compartió en una conferencia virtual.

Casi tres décadas después, el realizador de Un Sueño Posible se animó a desempolvarlo, y con él reclutó a tres ganadores del Óscar: Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto.

El resultado se podrá ver en cines desde este jueves.

"(Tener a Denzel, Rami y Jared) es un sueño hecho realidad. Cuando Warner Bros. decidió que querían hacer el filme y me preguntaron a quién me gustaría (como protagonista), inmediatamente pensé en Denzel.

"Decidimos seguir apostando alto y nos fuimos con Rami y cuando dijo que si, pensamos: 'No nos detengamos', Jared y yo ya nos conocíamos entonces cuando también aceptó fue ¡Wow! una locura", agregó.

La trama sigue a Joe 'Deke' Deacon (Washington), un detective retirado que regresa a la acción para intentar desenmascarar a un asesino serial que parece estar ligado con un caso de su pasado.

El histrión ha interpretado en su carrera a varios uniformados, pero aceptó hacerlo una vez más pues, aseguró, "Deke" es diferente al resto, y eso supuso una preparación distinta.

"Uno no se imagina al personaje la primera vez que lee el guión, tienes que ir encontrando el personaje. Te lo presentan ahí, sí, pero ese es el día uno del trabajo.

"Vi mucho (el programa) First 48 Hours, que son estos detectives que hablan en estos como reality shows y han visto muertes. Me enfoqué en su comportamiento, cómo se expresan, su tenacidad y me guié por eso", comentó la estrella de Día de Entrenamiento.

En la historia, el oficial Jim Baxter (Malek) liderará la investigación, y de la mano de Deacon, seguirán las pistas que apuntan a Albert Sparma (Leto), un empleado ordinario cuyo peculiar comportamiento lo señala como sospechoso.

Sin embargo, en esta historia nada es lo que parece y todo se centra en las pequeñas cosas, así que cada uno de sus personajes resguardan muchas sorpresas para los espectadores.

"Me enamoré de Jim y la profundidad en la psicología a la que me llevaría como actor, empezando con esta perspectiva altruista, teniendo ese tipo de convicción que después se torna en obsesión, creo que fue algo que sabía que sería muy complicado.

"Además, el guion de John era oro desde el principio, uno de esos libretos que lo tienen todo, y al saber que Denzel y Jared estarían a bordo, supe que habría una energía explosiva. Simplemente, no podía dejarlo pasar", resaltó Malek (Bohemian Rhapsody).