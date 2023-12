Perdió Céline Dion control de sus músculos, asegura hermana

Associated Press / La cantante Céline Dion

Ciudad de México.- La cantante Céline Dion ya no controla sus músculos debido al síndrome de persona rígida que padece, confirmó Claudette, su hermana mayor.

Mes y medio después de que la intérprete de "My Heart Will Go On" reapareciera entre el público de un partido de hockey, levantando sospechas de un posible avance en su tratamiento, su hermana reveló que la enfermedad ha impactado de manera fuerte en su control para poder cantar y moverse como normalmente lo hacía.

Claudette confesó al periódico en francés 7 Jours que sin importar los signos del síndrome de persona rígida, su hermana aún sueña con volver a los escenarios.

"Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: 'Lo harás bien, lo harás de manera correcta'.

"Es verdad que el sueño de ambas y el suyo es que regrese al escenario. ¿A qué costo? No lo sé", dijo Claudette Dion, quien también es cantante, a la publicación.

La intérprete de "It's All Coming Back to Me Now" fue diagnosticada con la afección neurológica hace un año, lo que la llevó a cancelar los conciertos de su Courage World Tour, con fechas extendidas hasta 2024.

El síndrome afecta las cuerdas vocales y ocasiona la contracción involuntaria de los músculos por todo el cuerpo, desde el tronco hasta los brazos y piernas.

En el caso de Céline, le impide cantar y moverse de forma adecuada, como solía hacerlo en sus presentaciones.

"Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón es también un músculo. Eso es lo que me duele. Como es un caso en un millón, los científicos no han investigado mucho, porque no ha afectado a tanta gente".

Claudette destacó que los admiradores de Céline han enviado miles de mensajes en apoyo a la cantante a través de la Fundación Maman Dion (madre de ambas).

"¡Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos", contó.