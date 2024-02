'Perfumes' con esencia y talento chihuahuense

El proyecto de investigación del escritor Raúl Balderrama Montes, el cual fue galardonado con la convocatoria del PACMYC 2022, es un disco que contiene la obra del compositor Juan Manuel Morones Vidal (1941 - 2022) y la interpretación del barítono Salvador Padilla y el tenor José Luis Ordoñez. La producción discográfica se presentará el viernes 1 de marzo en el Museo Casa Redonda, a las 7:00 pm

Existen proyectos que están destinados a crearse, como el más reciente trabajo de investigación y recopilación del patrimonio cultural musical de Chihuahua del escritor y músico Raúl Balderrama Montes, un disco compacto titulado “Perfumes”, que contiene la obra del compositor chihuahuense Juan Manuel Morones Vidal (1941 - 2022).

Durante su carrera, compuso más de 400 canciones de forma personal o en coautoría con otros compositores. En 1992 ganó el segundo lugar en composición en el Otti Internacional en San Diego, California, con el tema “Sentimiento de amor”, interpretada por Salvador Padilla.

El escritor, investigador y académico Balderrama Montes tiene con una amplia trayectoria, además de publicar libros, desde 1992 ha recopilado partituras, así como historias de músicos. Ha llevado a cabo un recorrido a través de la historia de la música que se generó en Chihuahua. Escuelas, bandas, orquestas, agrupaciones, músicos, compositores, ópera, zarzuela, fotografías, partituras y audio; son los elementos que conforman sus investigaciones.

“Perfumes” es su novena producción discográfica, la cual contiene diez obras de Juan Manuel Morones Vidal, así lo compartió en entrevista para El Diario.

“La investigación es una de mis pasiones, y ‘Perfumes’ es un homenaje y reconocimiento a Juan Manuel Morones Aguirre y Juan Manuel Morones Vidal, dos personajes, quienes merecen ser reconocidos y valorados por sus aportaciones a la vida artística y cultural de Chihuahua”, dijo.

Un proyecto ganador de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC 2022). Una producción discográfica que está impregnada de esencia y talento chihuahuense, con obra del compositor Juan Manuel Morones Vidal, el arte del disco con acuarelas de la artista plástica, Yesenia Holguín Saucedo; diseño de portada Damián Valenzuela; con la interpretación del barítono Salvador Padilla y el tenor José Luis Ordoñez; dirección artística, Ramón Farías Rascón; grabación y mezcla, Héctor Barrera Ávila; estudio de grabación, Jack’s escucha tus ideas; corrección de estilos, Jesús Chávez Marín; fotografías, archivo de Juan Manuel Morones Vidal y Alicia Arvayo Torres; arreglos musicales, John Cain, Fred y Robert Lanuza, Julio de la Huerta y Mario Montes; acompañamiento son de músicos estadounidenses grabados en los años 90 y de la Big Band Jazz de Chihuahua; investigación, producción y responsable del proyecto Raúl Balderrama Montes.

“La ciudad de Chihuahua tiene una historia musical poco valorada. En 1942, los chihuahuenses fueron testigos y protagonistas de las actividades artísticas y culturales que se llevaron a cabo en el Jardín de las Rosas y en El Paraje de los Indios, dos espacios relevantes hasta finales de la década de 1980, donde acudían a bailar y a escuchar a las orquestas y cantantes de Chihuahua y de otros lugares de México”.

Se tiene poco conocimiento de estos lugares culturales, que fueron escenarios para destacados músicos, intérpretes y compositores, tanto regionales como nacionales. Dado el respaldo otorgado por el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC) en su edición 2022, el proyecto denominado ‘Perfumes’ logrará llevar a cabo un viaje musical a esa época y narrar una historia significativa.

“En 2003 entrevisté a Juan Manuel Morones Aguirre, de quien obtuve información valiosa, y en 2022 conocí a su hijo Juan Manuel Morones Vidal y acordamos realizar este proyecto juntos. Al preguntarle cómo se inició en la composición me dijo: “Crecí conviviendo en mi casa con artistas y compositores que mi padre traía a Chihuahua, ellos fueron marcando el rumbo de mi vida en la música y la composición, aunado a la inspiración que me generaba la actriz Elsa Aguirre, prima hermana de mi padre. Toda esta herencia familiar, y la convivencia con importantes artistas, me motivó a componer desde muy temprana edad”.

“Perfumes, se trata de la unión de dos generaciones de músicos, que unen su talento para brindarle a Juan Manuel Morones Aguirre y a Juan Manuel Morones Vidal un reconocimiento a su legado cultural y artístico. Juan Manuel Morones Vidal murió el 27 de diciembre de 2022 y pudo escuchar el resultado de sus diez composiciones”.

“La satisfacción de saber lo que he hecho durante años me está generando resultados, siento que me convertí en un imán; Las historias llegan solas para brindarles una segunda oportunidad para que las nuevas generaciones sepan lo que existió en Chihuahua. Me brinda un mayor conocimiento y me permite apreciar que Chihuahua tiene un gran talento artístico. Me complace mucho haber colaborado con Juan Manuel Morones Vidal, quien en este proyecto fue el productor, pero siento que también va a contribuir mucho al patrimonio musical de Chihuahua”, puntualizó.