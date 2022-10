Persigue un sueño

La atleta rarámuri Lorena Ramírez ha demostrado tener la suficiente condición, resistencia y fortaleza para competir en carreras de larga distancia, como maratones y ultramaratones, pero su principal motivación para tomar parte en ese tipo de eventos es poder llevar el sustento al hogar.

“Corro porque, aparte de que tiene la condición, también es una manera de llevar sustento al hogar y esa es mi principal motivación, llevar sustento a la casa”, dijo Lorena a través de un intérprete, en entrevista después de haber corrido el Maratón Internacional de Juárez.

-¿Cómo te sentiste en este maratón?

Me sentí bien, como ya había corrido maratones en meses pasados entonces ya estoy un poquito adaptada a la maratón.”

En años pasados, Lorena corrió en careras de Japón y Estados Unidos, pero hace dos meses estuvo en España para una carrera de las conocidas como backyard, en la que los participantes tienen que recorrer cierta distancia en no más de una hora y así acumular una gran cantidad de kilómetros.

“En general estuvo bien, es una carrera que le conocen ahora backyard, y recorrí 108 kilómetros acumulados. Estaba bien, podía seguir más, pero me tardé un poquito más en la última vuelta, no llegué a tiempo y fue por eso que ya no me dejaron seguir”, dijo Lorena, quien corre desde los 18 años de edad.

Corredora de fondo y ultrafondo, Lorena Ramírez ganó fama internacional después de haber conquistado la Ultra Trail Cerro Rojo en el 2017, una carrera de 50 kilómetros que completó en un tiempo de siete horas y 20 minutos. Su triunfo cobró más notoriedad por haber corrido con huaraches, sin calzado ni otros aditamentos deportivos.

La fama que ha alcanzado la corredora rarámuri es tal, que incluso ya fue portada de la revista Vogue en 2019 y es la protagonista de un documental que le dedicó Netflix: ‘Lorena, la de pies ligeros’.

-¿A quién le dedicas tus triunfos y tus participaciones en este tipo competencias?

“Así como dedicarle a alguien no, pero como ves es más que me gusta pues correr.”

En junio de este año, la ultramaratonista presentó su línea de ropa deportiva bajo el nombre de ‘Lorena imparable’ que consta de playera, gorra y visera con la imagen de ella misma como representante de la etnia rarámuri.

Toma nota

Nombre: María Lorena Ramírez

Del 6 de septiembre de 1994

Nació en Guachochi, Chih.

Edad: 28 años

Para verla

‘Lorena, la de pies ligeros’

Netflix