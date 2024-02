Peso Pluma y Nicki Nicole le ponen fin a su noviazgo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su relación, de tres meses, después de haber sido captados, cada uno, en una actitud amorosa con personas ajenas a su relación.

Primero, "Doble P" fue visto y videograbado mientras caminaba en un casino de la mano de una misteriosa mujer, después de haber estado en el Super Bowl LVIII, celebrado este domingo en Las Vegas.

Después del video, difundido en TikTok, Nicki eliminó de su Instagram todas las fotografías que tenía a lado del intérprete de corridos tumbados, además dejó de seguirlo en la red social mencionada.

Horas después, la cantante argentina publicó en sus historias de Instagram: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Por este suceso, Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de Peso Pluma) ha sido duramente criticado por fans, mediante comentarios en X (antes Twitter), donde lo acusan de engañar a su novia, a plena luz del día.

Sin embargo, la cantante de 23 años, también levantó rumores de una supuesta infidelidad, ya que salió a la luz un video, a inicios de febrero, donde se le vio agarrada de la mano de su manager, mientras caminaban por un aeropuerto en Los Ángeles.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha dado alguna declaración al respecto.