Pide Guillermo Del Toro solidaridad entre latinos

Agencia Reforma

Los Ángeles.- El triunfo de Guillermo del Toro en Mejor Película Animada abre puertas para otros latinos, y es importante hacer las cosas bien para que lleguen más oportunidades.

"Cada vez que haces un trabajo como latino o minoría no estás solo. Y el primer deber de la representación es hacerlo muy bien, ya que no es sólo para ti. Lo haces para la gente que viene detrás de ti y busca oportunidades. Y si no lo haces cierras la puerta. Las cosas han cambiado desde que llegué en los 90", dijo.

El director recordó, en la sala de prensa después de ganar la estatuilla, una entrevista que tuvo su amigo Guillermo Navarro, ganador del Óscar por El Laberinto del Fauno, en la que le preguntaron para qué necesitaba un cinefotógrafo mexicano si ya tenía jardinero.

"Había mucho racismo abiertamente. Un techo de cristal. Y lo tienes que empujar todo el tiempo. No termina con una generación. No termina con una persona. Juntos empujar los límites y crear oportunidades", afirmó.

Del Toro habló sobre el camino que ha tenido dentro del género y de crear otras oportunidades para otros mexicanos.

"Empezamos el stop motion en Guadalajara, de donde soy. En los 80. Empezamos Rigoberto Mora, Daniel Varela, Mariano Aparicio y yo. Lo empezamos en Super 8, luego 16 mm, luego en 35. Y por mucho tiempo los animadores en Guadalajara han estado haciendo cortos extraordinarios, hay grandes animadores en Ciudad de México y en Monterrey. Creo que es importante que lo mantengamos vivo en la industria, como forma de arte.

"Como saben, tengo ahora dos becas activas para realizadores y es mi deseo y compromiso de que voy a financiar clases de stop motion en Gobelins, la escuela de animación. Para que estudiantes mexicanos vayan y se especialicen", afirmó.

Reconocer el trabajo de sus artistas es importante para el cineasta, que ganó sus primeros dos premios Óscar por La Forma del Agua hace cinco años.

"Que se les prometa y se les trate como los artistas que son y no como técnicos. Les dimos crédito antes que a los que hicieron las voces, y nuestra colaboración fue entre el equipo de dirección y de actuación", recordó.

El director dijo que este año el Festival de Annecy en Francia le dedicará su edición a México y que estará ahí para promover el medio.