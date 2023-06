Pide Hans Zimmer matrimonio... ¡en pleno concierto!

Archivo / Agencia Reforma / Hans Zimmer se ha casado dos veces antes

Ciudad de México.- Para Hans Zimmer no hay límite en el amor, ya que contraera matrimonio por tercera ocasión.

El compositor ganador del Óscar pidió matrimonio a su novia Dina De Luca, durante su concierto en la Arena O2, de Londres.

"Esta es la mujer que amo, y parece que ella me ama. ¿Por qué te traje? Iba a preguntarte algo muy importante. ¿Cerraste la puerta? ¿Está la leche en el refri? ¿Quieres casarte conmigo?", dijo Zimmer, de 65 años.

En medio de los aplausos de los fanáticos, Dina De Luca asintió y ambos se abrazaron y compartieron un beso.

Entre los temas que interpretó Hans Zimmer en su concierto fueron: "The Dark Knight", "Pirates of the Caribbean", "Dune" y "Time".

En los videos subidos en redes sociales, se observa como tras la propuesta de matrimonio el músico continúo con su show, pero ahora acompañado de su prometida.

Hans Zimmer se ha casado dos veces antes, primero con Vicki Carolin y posteriormente, con Suzanne Zimmer.