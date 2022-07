Pide Ingrid Coronado respeto ante muerte de su ex

Reforma

Ciudad de México.- El sensible fallecimiento de su ex esposo Fernando del Solar, la mañana del jueves, impactó al medio artístico y dejó dolor en muchos, como en sus hijos y ex mujer, Ingrid Coronado, quien pide respeto en estos momentos.

La conductora y ex Garibaldi se pronunció a través de un comunicado de prensa ante la muerte de su ex compañero de vida y del programa Venga la Alegría, quien perdió la vida a causa de una neumonía según dio a conocer su viuda Ana Ferro.

"A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas.

"A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento en el que la paz y la unión familiar son lo más importante", señala el comunicado.

En letras chicas se aclara que esta será la única pronunciación de Ingrid al respecto.

La historia de amor entre el argentino e Ingrid se empezó a escribir en 2008, luego de que Fernando concluyera otro romance.

Pasaron más de seis años juntos, se casaron y tuvieron dos hijos: Luciano y Paolo.

Tras confirmarse ayer la noticia del deceso de Fernando del Solar, Ingrid fue criticada en redes sociales, debido a que se separó del conductor nacionalizado mexicano luego de que recibió el fatídico diagnóstico de padecer Linfoma de Hodgkin, en 2012.

El divorcio entre ellos llegó tres años después, en 2015. Fernando, quien falleció a los 49 años, siguió su lucha contra el cáncer solo en ese entonces.

Por eso las críticas de los usuarios de Twitter a Ingrid, a quien acusan de haber dejado al conductor en el peor momento de su vida.