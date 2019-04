Pide Justin Bieber despido de conductora de Fox News

Justin Bieber pidió que la conductora de Fox News, Laura Ingraham, fuera despedida por sus burlas hacia el rapero Nipsey Hussle, a unas horas de su funeral, reportó Billboard.



"Absolutamente repugnante lo que hiciste en la televisión nacional. ¿Cómo te atreves a reírte ante una persona que ha fallecido? No importa quién sea. ¿Pero faltarle el respeto a alguien que fue un pilar en la comunidad e hizo lo correcto por la gente?





"¿No pensaste en la familia que acaba de perder a un ser querido y ahora tienes que verte burlarse de él en la televisión nacional? Es absurdo y deberías ser despedida", escribió Bieber en su Instagram.



El cantante se unió al reclamo de los artistas Snoop Dogg y TI, quienes criticaron a la presentadora a principios de esta semana.



Dedica Baldwin mensaje de amor a Bieber



Hailey Baldwin mostró su apoyo a Justin Bieber.



La esposa del cantante compartió en su Instagram un mensaje acompañado con la fotografía del cantante.



"Eres un hombre increíble, me haces un mejor ser humano, me haces más feliz de lo que nunca he sido", indicó. "Increíblemente orgulloso de quién eres y en quién te estás convirtiendo. Te quiero más cada día", publicó la modelo.