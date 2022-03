Pide Kim Kardashian a mujeres trabajar; la tunden en redes

CDMX.- Kim Kardashian no deja de estar envuelta en la polémica, en esta ocasión la han criticado duramente en redes sociales, pues como parte de los consejos a mujeres de negocios les dijo que deben "levantarse y ponerse a trabajar".

"Tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios, levanten su maldito trasero y pónganse a trabajar, parece que nadie quiere trabajar en estos días".

"Tienes que rodearte a ti misma con gente que quiera trabajar, tener un buen ambiente laboral donde todos amen lo que hacen porque sólo tienes una vida, sin ambientes tóxicos y aparecer y hacer el trabajo", dijo Kim en una entrevista a Variety.

El comentario no fue bien tomado por los usuarios de redes sociales quienes respondieron diciendo que la modelo y empresaria había crecido llena de privilegios.

"Ves todo en redes sociales y piensas que sólo es un estilo de vida, que es súper rápido y fácil porque solo tienes que postear algo, y no es fácil.

"Cuando haces fotos de productos, cuando publicas cosas relacionadas al trabajo sigue siendo un trabajo y sigue siendo realmente difícil y el éxito nunca es fácil, pero tu sólo tienes que ponerte a trabajar y verás los resultados, así de simple", aseguró la socialité.

El año pasado, Forbes incluyó a Kim en su exclusiva lista de empresarios multimillonarios, pues estima que su fortuna ha crecido por sus marcas KKW Beauty y SKIMS, además de su reality show y contratos publicitarios.

Es hija de Rob Kardashian quien fue un reconocido abogado y su popularidad se dio a raíz de su amistad con Paris Hilton, pero fue hasta 2007 cuando alcanzó la fama por el reality show Keeping up with the Kardashians, a partir de entonces incursionó en ámbitos como el modelaje, actuación, música, incluso ha estudiado leyes como su padre.