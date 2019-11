Pide Ruffalo spin-off de 'Hulk'

Ciudad de México.- Mark Ruffalo está en negociaciones con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para que se realice un spin-off sobre Hulk, reportó NME.

"Kevin Feige me preguntó si tenía ideas o historias para Hulk y yo le dije: 'sí, creo que todavía hay historias por contar'.

"Entonces él dijo: 'bueno, ¿por qué no me cuentas más sobre ellas y vemos si podemos encontrar un lugar en el Universo Marvel? Podría ser Hulk contra Wolverine, me gustaría ver eso'", compartió el actor.

Mark Ruffalo ha interpretado al álter ego de Bruce Banner desde 2012, en Los Vengadores, pero previamente el héroe tuvo un filme en solitario: El Increíble Hulk, con Edward Norton como el monstruo verde. La cinta forma parte de la fase uno del MCU.