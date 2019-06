Pide Sariñana unión contra la violencia

Ciudad de México.- Para combatir la violencia contra las mujeres y las minorías, Ximena Sariñana dice que el trabajo debe ser en conjunto: sociedad y gobierno, cada uno desde su trinchera.

La cantante y actriz aseguró que siente mucha intranquilidad por la violencia que se vive en México.

"Es algo con lo que todos crecimos, crecimos sintiéndonos inseguros e intranquilos", manifestó la cantante.

Para ONU Mujeres la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la feminicida, es una preocupación central, por lo que trabaja con autoridades mexicanas investigando los factores que detonan este fenómeno, en búsqueda de políticas de prevención, atención y erradicación.

"La violencia es un problema muy severo, muy fuerte en las mujeres y las minorías, como lo es la comunidad LGBTI+, y desafortunadamente es algo que nos compete a todos, porque todos tenemos mamás, hermanas, familias, amigas. Es una cosa terrible y hay que trabajar para que esto disminuya", señaló Sariñana.

Con base en los tiempos que se viven, la intérprete, quien este año lanzó su álbum ¿Dónde Bailarán las Niñas?, hizo un llamado a sus seguidores y a la sociedad en general a utilizar sus redes a favor de causas sociales, promoviendo entre otros temas: la justicia y la no discriminación.

"No hay que negar el poder que tienen las redes sociales, sobre todo en el sentido de identificación y comunicación con las generaciones más jóvenes. Todos somos conscientes que ahí (en las redes) hay una vida y todos los niños y jóvenes viven en ellas, por lo que no hay que minimizar su poder", dijo la cantante.

"Tenemos que seguir trabajando y en la lucha, hay que buscar convencer a la gente de que el cambio es una responsabilidad de todos y todas, y que no sólo depende de las figuras públicas y de las instituciones gubernamentales, sino que todos debemos hacer lo que nos toca desde nuestras trincheras", añadió la cantante, quien participó en la banda sonora de las películas Paradas Continuas y The Twilight Saga: New Moon.

Su apoyo a la comunidad LGBTI+

Sariñana, quien es la vocera oficial de "#JusticiaSinDiscriminación", campaña que apoya la iniciativa para sancionar a los charlatanes que prometen curar la homosexualidad a través de terapias de conversión, compartió que aunque no podrá participar en la marcha Gay Pride CDMX 2019, por cuestiones de trabajo, sí formará parte del contingente que se organice en España.

"Estaré en España dando conciertos los días 28 y 29 de junio, pero estaremos en la marcha por allá. Estoy contenta de no perderme este evento tan importante a nivel mundial, porque respetando a los otros es una manera de combatir la discriminación", concluyó la cantante y compositora.