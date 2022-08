Pide Zelensky al mundo del cine que una fuerzas con Ucrania

Associated Press

Ciudad de México.— El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un apasionado discurso este miércoles durante la ceremonia inaugural del Festival de Cine de Venecia.

Durante su charla, transmitida en video, el también actor suplicó a la comunidad cinematográfica mundial que se una a la causa de Ucrania, que sufre un creciente número de muertos en medio de la guerra con Rusia.

"Personalidades de la cultura: directores, productores y actores, guionistas, camarógrafos, compositores, directores artísticos, escenógrafos, críticos y muchos, muchos más, de muchos países del mundo, ¡todos pertenecientes a la misma familia del cine!", dijo Volodymyr Zelensky en un discurso grabado y transmitido en la enorme pantalla de la Sala Grande del festival.

"Tu opinión es importante y tu voz cuenta. Lo mínimo que puedes hacer, o lo que no debes hacer, es no tener miedo. No nos des la espalda. No se mantengan neutrales", agregó el presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky dijo que se acercaba específicamente al mundo del cine y la cultura porque "para algunos, el poder consiste solo en misiles y armas nucleares; mientras que para nosotros el poder reside en la filosofía, en una mentalidad clara, en la razón y en las palabras".

Ante una audiencia que incluyó luminarias como Catherine Deneuve, Adam Driver, Julianne Moore y Don Cheadle, el presidente de Ucrania emocionó al público con su petición.

"Me gustaría que cada país, cada nación, cada institución, cada comunidad en el mundo comprendiera claramente por lo que está pasando actualmente Ucrania", rescataron varios medios internacionales.

"Tenemos que hablar de esta guerra con el lenguaje más claro posible: el lenguaje del cine, el lenguaje que hablan todos ustedes".

Acto seguido, Volodymyr Zelensky mostró una lista de 358 niños y adolescentes, cuyos nombres comenzaron a aparecer en pantalla sobre un fondo negro, bajo el encabezado: "Rusia mató".

"No verán las trágicas escenas de explosiones; los fusilamientos; las ruinas con nubes de humo. El dolor y las lágrimas. Verán lo que la mayoría de la gente generalmente no ve. Una parte que generalmente nadie nota.

"Los nombres son importantes; caen en el olvido y la oscuridad. Porque en el momento mismo en que aparecen en pantalla casi todos los espectadores hacen solo una de dos cosas: o se involucran o se levantan y se van".