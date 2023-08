Pidió O'Connor que si moría primero llamaran a su contador

CDMX.- Tras su fallecimiento, ha salido a la luz una entrevista donde Sinéad O'Connor revela que le pidió a sus hijos que si moría llamaran a su contador para evitar que las disqueras lancen sus álbumes.

De acuerdo con el medio People, en 2021 la intérprete de "Nothing Compares 2 U" compartió en una entrevista que había aconsejado a sus hijos a que si moría primero se contactaran con su contador que con los servicios de emergencia, ya que creía que los cantantes eran más valiosos cuando morían.

"Mira, cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos. Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, por lo que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas", comentó.

La cantante también pidió a sus retoños que no publicaran sus discos si no veían dinero de por medio, pues durante su carrera siempre criticó a la industria musical de ser corrupta.

"Es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: 'Si tu madre muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no comiencen a publicar mis discos sin no antes decirte dónde está el dinero", dijo.

Sinéad O'Connor murió el 26 de julio en Londres. Su muerte no fue declarada como sospechosa, ahora solo esperan los resultados de la autopsia para revelar las causas del fallecimiento.