Pierde millonaria suma Matt Damon por rechazar “Avatar”

México.- A pesar de que Matt Damon tiene una carrera exitosa dentro del séptimo arte, e incluso ganó un Óscar a los 26 años con la cinta “Mente indomable”, el actor confesó que le salió muy caro rechazar un papel en la cinta “Avatar”.

Durante una entrevista para el medio GQ, el histrión aseguró que James Cameron le dijo que no necesitaba su aparición en la cinta, pero al mismo tiempo le ofreció una cantidad muy atractiva para que aceptara su oferta laboral.

Jim Cameron me ofreció Avatar, y cuando me lo ofreció, dijo: ‘Ahora, escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor de renombre. Si no lo aceptas, voy a encontrar un actor desconocido y se lo daré, porque la película realmente no te necesita. Pero, si participas, te daré el 10%’, relató Matt.

Aunque se desconoce si Damon se refería al 10% de las ganancias de la cinta o al bruto del proyecto, tomando en cuenta la segunda opción el resultado sería que el histrión habría recibido 250 millones de dólares por haber formado parte del filme.

Cabe destacar que “Avatar” se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos tras recaudar 2 mil 780 millones de dólares, logro que duró hasta julio de año al ser destronada por “Avengers: Endgame”.





Fuente: www.elimparcial.com