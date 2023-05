Pierde Nacho Palau batalla contra Miguel Bosé por hijos

Madrid, España.- Punto y final a la batalla judicial que Miguel Bosé y Nacho Palau libran desde hace años por la paternidad de sus hijos.

El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el escultor valenciano en el que pedía que los dos fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron en su día por gestación subrogada, de los cuales dos -Diego y Tadeo- eran hijos biológicos del artista y otros dos -Ivo y Telmo- del 'superviviente'.

El Supremo concluye que los lazos afectivos existentes no son suficientes para reconocer la paternidad de ambos sobre los cuatro menores, aclarando que para ello debían haber adoptado.

"Con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre", explica.

"El ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable", concluyó la Sala Primera de lo Civil en una nota informativa con la que ha acabado con las esperanzas de Nacho Palau de que tanto él como Miguel Bosé fueran reconocidos como progenitores de los cuatro niños, criados como hermanos.

Un duro contratiempo para el escultor sobre el que Bosé se acercó tras serle diagnosticado un cáncer de pulmón en agosto de 2022 -que ha superado como anunció recientemente- y con el que en la actualidad mantiene una relación cordial.

"Hoy finalmente no se ha reconocido a mis hijos, por lo que son desde el momento que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco años complicados para todos", declaró Palau en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el intérprete de 'Morena Mía' no se ha pronunciado al respecto.