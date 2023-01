'Pinocho' arrasa con 9 nominaciones en los Premios Annie

Archivo / Agencia Reforma / Los Premios Annie, especializados en cine de animación, nominaron en nueva categorías al 'Pinocho' de Guillermo del Toro

Ciudad de México.— La carrera del Pinocho de Guillermo del Toro rumbo al Óscar sigue avanzando sin muchos obstáculos. Luego de triunfar en los Globos de Oro y los Critic's Choice Awards en la categoría de Mejor Película Animada, la cinta del mexicano planea arrasar en los próximos Premios Annie.

Con nueve nominaciones en total, la producción del tapatío lidera la ceremonia, en donde Netflix, la plataforma de streaming que produce el filme, consiguió un total de 50 menciones.

De hecho, en la categoría de Mejor Película de los Annie, una gala especializada en reconocer los logros en el rubro de animación a nivel mundial, Netflix tiene tres títulos en competencia.

Además de Pinocho, el servicio digital figura en la categoría con The Sea Beast y Wendell & Wild. Estas compiten contra Red, de Disney-Pixar; Gato con Botas: El Último Deseo, de Dreamworks Animation.

Mientras, en la categoría de cinta independiente animada figuran Marcel the Shell With Shoes On, de Marcel the Movie, LLC; Charlotte, de January Films; Little Nicholas, Happy as Can Be, de On Classics (Mediawan); Inu-Oh, de Science SARU, y My Father's Dragon, otra producción de Netflix.

Además de película, Del Toro está nominado junto a Mark Gustafson en la categoría de Dirección de Largometraje, donde se enfrenta contra los cineastas detrás de éxitos como Red, My Father's Dragon, Wendell & Wild y Marcel the Shell With Shoes On.

Otras categorías en las que destaca Pinocho son Animación de Personajes en Película, Música Original para Película (el nombre de Del Toro brilla aquí) y menciones en el apartado de doblaje, entre otras.

Además de los premios competitivos, varias figuras de la industria de la animación recibirán premios honoríficos por sus contribuciones a la industria de la animación, entre ellos el escritor, director y CEO de Pixar, Pete Docter, el prolífico creador de series de TV, Craig McCracken, y la fallecida Evelyn Lambart, conocida por sus cortometrajes infantiles.

Los Annies, están celebrando este año su 50º aniversario en honor a los logros en la industria de la animación. La ceremonia se llevará a cabo el sábado 25 de febrero en Royce Hall, en el campus de UCLA, en Los Ángeles.