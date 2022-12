'Pinocho' se lleva tres nominaciones a los Globos de Oro

CDMX.- El director mexicano Guillermo Del Toro fue nominado a Mejor Película Animada en los Globos de Oro por el filme Pinocho, que fue producido por Netflix. Esta película también competirá en las categorías a Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

Pinocho fue realizada en Guadalajara y Portland, tardó 15 años en llegar a la pantalla debido a que hubo cambios en el guion después de que muriera el padre de Guillermo del Toro.

Este filme competirá con Red, Marcel the Shell with Shoes On, El Gato Con Botas y Wendell y Wild a Mejor Película Animada.

En una entrevista con REFORMA, el cineasta aseguró que en este filme se ve reflejada la relación que tuvo con su padre.

"Hace cinco años perdí a mi padre. Eso formó mucho de la profundidad de la emoción de esta película para mí y la importancia temática de cómo es breve la vida, de lo importante que es, y cómo nos tenemos el uno al otro por un momento tan precioso", dijo.

Hace unos días Guillermo del Toro fue honrado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York por su contribución en el cine y las artes. También ganó el premio en la categoría Mejor Película Animada que entrega el Círculo de Críticos de Cine de Atlanta por Pinocho.

Estos galardones que entregan los especialistas basados en Hollywood sirven como termómetro para futuras nominaciones, incluidos los Óscar.

La ceremonia de los Globos de Oro se llevará a cabo el 10 de enero y volverán a ser televisados después de la disputa de racismo en la prensa.