Pintura y cine, unidos en un hombre

Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih.- Chihuahua es grande no sólo por su extensión territorial, también se caracteriza por ser semillero de grandes talentos en el arte y la cultura, donde destacan artistas y personajes por medio de su trayectoria ante el mundo, enalteciendo su tierra natal, tal es el caso del artista chihuahuense Oskar Laffont, a sus 39 años de edad cuenta con una amplia trayectoria dentro de las artes plásticas y el séptimo arte.

La pintura y su influencia por el cine

La relación entre la pintura y el cine son manifestaciones artísticas que el cineasta y pintor chihuahuense posee gracias a su linaje, además han influido en él varios de los grandes pintores mexicanos como: Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, entre otros, también se declaró admirador del renacimiento Italiano, el artista abrió las puertas de su casa y en una amena entrevista para El Diario contó su fascinación por el mundo del arte.

“Mi amor al arte comenzó desde muy joven a los 7 años, realice mi primera exposición individual aquí en Chihuahua, fueron varios lugares donde hice varias exhibiciones en Casa de la Cultura, Casa siglo XIX entre otros recintos, esto cuando cursaba en la primaria y secundaria, obteniendo una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, ahí obtuve otra beca para irme a estudiar a Londres a estudiar Artes Plásticas, estuve en la escuela de San Martin ahí realice mi primera carrera a los 16 años, y después hice una maestría de cine en la escuela de Londres, ahí me enfoque a la dirección y al guionismo”, contó.

Su gran pasión por la pintura lo ha llevado a descubrir el cine, dos disciplinas que van muy de la mano que lo han encaminado a forjar una carrera fructífera.

“He aplicado mis conocimientos de la pintura a lo que es la dirección de arte, pero jamás pensé que podría dirigir, de pequeño veía las películas de la época de oro y hasta la fecha las disfruto mucho y me encanta esa magia del cine de antes, a mi me encanta escribir y cada vez que escribía un guion era seleccionado en la escuela, entonces al final salí con un curriculum de director, pero fue algo que jamás me lo imagine que era algo que me podría dedicar”, aseveró.

Filmes

Light feet (Pies ligeros), fue la película que realizó para graduarse, la rodó en la Sierra Tarahumara con rarámuris, la cual cuenta la historia un niño rarámuri que tiene emigrar a la ciudad para poder salir adelante.

“Ese cortometraje ganó el primer lugar en el Festival de Cine de Chihuahua, estuvo en varios festivales internacionales el cual obtuvo muy buena respuesta y realice otro documental en la Sierra que se llama “Detrás de las montañas” el cual llevo la temática de los derechos de los niños indígenas filmamos en varios orfanatos de la Sierra Tarahumara, quise exponer de cómo viven muchos niños que se les dificulta el poder transportarse a su escuela, la comida en fin era algo que quería dar a conocer a toda la gente de lo difícil que es para muchos sobrevivir y la tasa de mortalidad tan alta que hay de niños indígenas, es algo muy triste. Esto me inspiro mucho hacer cine aquí en mi estado, así iniciaron mis primeros pasos en el cine, cuento con alrededor de 15 filmes”, indicó.

Exposiciones

Ha realizado un sinfín de exposiciones en Estados Unidos, así como en Europa, compartió que ha tenido exhibiciones en Inglaterra y México.

Sus dos pasiones

La pintura y el cine lo han llevado a crear incontables piezas de gran valor personal, se declara fiel admirador de la cultura mexicana, aseguró que para el artista chihuahuense no existe diferencia entre el cine y la pintura, ya que van de la mano.

“Porque cuando hago una pintura plasmo en un cuadro, una historia completa y cuando hago una película produzco veinticuatro cuadros por segundo la misma historia, son los mismos recursos, el lenguaje visual, composición, teoría de color, en fin todo se remonta a la pintura, así que todo va de la mano, para mí no existe diferencia”, explicó.

Sus próximos proyectos

Después de terminar sus estudios en Londres, el cineasta y pintor decide mudarse a Los Ángeles, California, donde comenzó a escribir largometrajes y a buscar suerte, donde radico hasta el año pasado, actualmente radica en el Paso, Texas

“En Los Ángeles comencé a tocar puertas, no conocía a nadie, tratando de abrirme camino, hasta que un par de productores se interesaron en un guion que estoy a punto rodar este verano, que llevará por nombre 'Aprendiendo a vivir', y esa historia es de un joven que se va a vivir al extranjero buscando el sueño americano y realmente se da cuenta de que todo lo que estaba buscando estaba en México, con sus raíces y su gente”.

“Para mí lo importante de este proyecto es que busco la manera de poner a Chihuahua en una luz positiva, sobre todo en el extranjero, porque lamentablemente nos pintan de una manera negativa todo el tiempo y eso siempre me ha dolido, claro que si existe cosas negativas, pero existen cosas muy positivas la cultura, nuestras raíces indígenas, atractivos turísticos, historia, existen tantas cosas positivas que es Chihuahua y de eso se trata esa película, ya estamos en la etapa de preproducción, las locaciones serán Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, Nuevo México y Los Ángeles”, reveló.

“También estoy gestionando una exposición en algún recinto aquí en la ciudad, donde expondré alrededor de 20 piezas, estoy muy emocionado de volver a mi tierra después de tanto tiempo, venir a mostrar mi trabajo después de casi 20 años, todo lo que hago es con mucho cariño a lo que es México, en especial Chihuahua, las temáticas de mis obras siempre está plasmado mi México en mis pinturas y mis guiones”, puntualizó.

ASÍ LO DIJO

“Hoy en día el contenido de las redes sociales es lo que está muy prevalente, pero realmente ese contenido es muy pasajero, cuando uno está haciendo arte o cine, uno tiene que ver más a futuro para dejar un legado cultural en la conciencia de las personas que verán tus obras, eso es algo muy bonito es tener una comunicación con toda la gente que aun sin conocer conectan con mis obras, así que todo lo que hagan siempre háganlo con el corazón, eso es lo que siempre hago”

OSKAR LAFFONT, PINTOR Y CINEASTA