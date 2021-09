Pisan fuerte 'Ted Lasso' y 'The Crown' en los Emmy 2021

La crisis sanitaria sigue golpeando al mundo y pese a que la variante Delta del Covid-19 se mantiene cada vez más fuerte, esto no impidió que se llevara a cabo la entrega número 73 de los Premios Emmy.

En esta ocasión, la gala que premia a lo mejor de la televisión estadounidense se realizó de forma presencial desde una carpa afuera del Microsoft Theater de Los Ángeles, con sólo 500 asistentes.

De acuerdo con los organizadores, estos debían asistir con su esquema completo de vacunación, o en su defecto, presentar una prueba PCR negativa al coronavirus.

Hora y media antes de comenzar, las celebridades desfilaron por la alfombra roja, donde predominaron las transparencias y, como si fuera una estela de la MET Gala, atuendos extravagantes y arriesgados; eso sí, siempre manteniendo la sana distancia y los protocolos de sanidad, según se pudo observar en la transmisión.

Rita Wilson, Kathryn Hahn, Rosie Pérez, RuPaul, Kate Winslet, Seth Rogen, Giancarlo Esposito y Billy Porter, entre otros, fueron algunos de los invitados que presumieron sus mejores atuendos, mientras opinaban sobre las nominaciones de la noche.

"Esta serie (Pose, nominada a Mejor Serie Dramática) me transformó, me llevó a un diferente espacio de comprensión de mí mismo. Pude curar algunos problemas y cambiar, en general. Tanto el show como el personaje (Pray Tell) me liberaron de muchas cosas, de muchos complejos", expresó Porter en la alfombra.

"Es una gran noche, un gran número, tenemos muchos amigos, será algo muy especial. Habrá mucha diversión, tendremos sketches, la gente disfrutará mucho esta noche", comentó el anfitrión de la gala, el comediante y actor Cedric The Entertainer, a su paso por el encarpetado.

Minutos después de las 19:00 horas (México), el también standupero de 57 años, y considerado "El Rey de la Comedia" en EU, pisó el escenario para comenzar con la conducción del evento.

"Se preguntarán: '¿por qué querría ser el conductor de este evento?'. Pues porque me da la oportunidad de agradecer a la televisión todo lo que significa para mí.

"Mi recuerdo favorito era cuando me sentaba con mi abuela a ver los programas que nos gustaban. Algunos de ustedes pensaron que la celebración iba a ser ligera, pero no es así", dijo el comediante.

El acto musical de apertura, liderado por Cedric The Entertainer, brilló por la presencia de estrellas como Mandy Moore y Rita Wilson, entre otras, que interpretaron juntos el tema "Just a Friend", en homenaje al artista Biz Markie.

Sin perder tiempo, los reconocimientos comenzaron a entregarse. La comedia rápidamente tomó la delantera, en especial Ted Lasso, producción de Apple TV+, pues Hannah Waddingham y Brett Goldstein fueron reconocidos como Mejor Actriz y Actor de Reparto en una Serie de Comedia, respectivamente.

"Jason (Sudeikis, el productor y protagonista), me cambiaste la vida con esto, te amaré siempre. Soy muy privilegiada por trabajar contigo. ¡Estoy en los Emmys, no puedo creer esto! Agradezco a mis padres, a quienes casi pierdo mientras grababa esta temporada; a mis amigos, gracias.

"Los actores de musicales necesitamos más este lugar, queremos este lugar, no los vamos a decepcionar", comentó Waddingham, sumamente emocionada.

"Me dijeron específicamente que esto debía de ser breve, así que así será. Gracias a mi equipo, a mis compañeros nominados, quiero agradecer a mi mamá, mi papá, los amo. Jason gracias por hacer este show y hacerme parte, es el mayor de los privilegios de mi vida", añadió Goldstein tras su triunfo.

Mare of Easttown, producción de HBO, obtuvo sus dos Emmys en las categorías de Mejor Actriz y Actor de Reparto en una Miniserie, Serie Antológica o Filme para TV, para Julianne Nicholson y Evan Peters.

Aún se esperan los máximos galardones; para esta edición, The Crown y The Mandalorian suman 24 nominaciones, siendo las series con mayores probabilidades de ganar. La primera, durante los segmentos de arranque de la gala, ya se había agenciado cuatro preseas, incluyendo Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama, para Gillian Anderson.

WandaVision no se queda atrás y alcanzó 23 nominaciones. La favorita en Mejor Comedia es Ted Lasso, que sumó 20 menciones; entre otros, se llevó el premio a Mejor Actor en una Serie de Comedia, un galardón que fue para Jason Sudeikis.

Este 2021, las producciones de HBO superaron ligeramente a las de Netflix; la primera casa productora obtuvo 130 nominaciones, mientras que la segunda, 129.