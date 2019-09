Pitt a astronauta: ¿Quién lo hizo mejor, Clooney o yo?

Cabo CañaveralL, Florida, EE.UU. (AP) — Brad Pitt, astro de la nueva película espacial "Ad Astra", le hizo una pregunta apremiante a un astronauta de la vida real.



"¿Quién fue más creíble? ¿Clooney o Pitt?"



En una llamada televisada el lunes, el astronauta de la NASA Nick Hague respondió que Pitt, "absolutamente", arrancándole una carcajada al actor. George Clooney, otro superastro de Hollywood amigo de Pitt, protagonizó en 2013 la épica espacial "Gravity" (“Gravedad”) de Alfonso Cuarón.



Hague y el resto del equipo en la Estación Espacial Internacional pudieron ver hace unas semanas "Ad Astra", que se estrena en la Tierra este viernes.



Pitt interpreta a un astronauta que viaja por el sistema solar en busca de su padre. El filme incluye tomas reales de la luna y de Marte hechas por la NASA.



"¿Cómo nos fue? ¿Qué tal quedó nuestra gravedad cero?", preguntó Pitt desde la sede de la NASA en Washington.



"Debo decir que realmente bien", dijo Hague, a quien le faltan un par de semanas para completar su propia misión de seis meses y medio. "Las representaciones, los escenarios, como puedes ver, lucen muy similares al tipo de escenario que tengo a mi alrededor. Debo imaginar que a mí me resultó mucho más fácil que a ti disfrutar la gravedad cero", agregó dando una vuelta en su ingravidez.



Pitt hizo notar que la nave especial de la cinta era "un poquito más limpia" que la estación. Tras preguntar sobre las caminatas espaciales y la sensación de ver la Tierra desde el espacio, Pitt hizo "la pregunta más importante: ¿quién controla el estéreo?".



La respuesta: los astronautas se turnan. Con tres estadounidenses, dos rusos y un italiano a bordo, la música tiene un "sabor internacional", dijo Hague.



La conversación de 20 minutos terminó con Pitt diciendo: "Estoy ansioso por presumir ante mis hijos".



___



