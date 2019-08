Plácido Domingo recibe ovación de pie en Salzburgo

Salzburgo, Austria (AP) — Plácido Domingo recibió una ovación de pie al salir al escenario del Festival de Salzburgo el domingo, una muestra de apoyo conjunta durante su primera presentación desde que nueve mujeres lo acusaron de acoso sexual en un reporte de The Associated Press.



Domingo y sus coprotagonistas en la opera trágica “Luisa Miller” de Verdi recibieron 10 minutos de aplausos al final del espectáculo, pero la ovación de pie al inicio del show fue dedicada exclusivamente al tenor español de 78 años de edad. Los intérpretes se presentaron uno por uno y los aplausos aumentaron cuando Domingo, el penúltimo en salir al escenario, apareció detrás de la cortina, intensificándose hasta que la mayor parte de los asistentes estaba de pie.



“Público maravilloso, un buen desempeño en general, y tanto cariño del público”, dijo Domingo después del espectáculo mientras firmaba autógrafos a un costado del escenario para decenas de admiradores, muchos de los cuales dijeron que han seguido al legendario tenor durante décadas.



Las acusaciones a Domingo han dividido al mundo de la ópera. Dos casas de ópera en Estados Unidos cancelaron de inmediato presentaciones programadas del tenor. Hasta ahora en Europa se han confirmado compromisos agendados hasta noviembre de 2020, en lo que parece ser un intento por demorar lo que se percibe son juicios apresurados en el movimiento #MeToo.



En el Festival de Salzburgo, la división fue percibida en gran medida como una cuestión geográfica, ya que muchos sienten que el caso es una forma virulenta de actitudes estadounidenses políticamente correctas y han expresado su indignación ante la cancelación de compromisos del tenor en Estados Unidos sin ninguna evidencia judicial sobre las acusaciones, y con ocho de las acusadoras encubiertas en el anonimato.



“Domingo barrió con todas las mentiras. Estuvo grandioso”, dijo Michael Burggasser, un maestro alemán de literatura en Viena, quien asegura que en el pasado ha aparecido como extra en algunas producciones del tenor.



“Fue una actuación sobresaliente”, agregó Burggasser. “Pero también fue una rehabilitación pública para el señor Domingo. Porque cuando el público se puso de pie al principio para ovacionarlo, eso significa que lo apoya. Y este gran hombre lo merece. Estas acusaciones son ridículas y totalmente falsas”.



Domingo recibió un respaldo inquebrantable del festival, así como del resto del reparto. La soprano Nino Machaidze y el tenor Piotr Beczala lo elogiaron y también al público por el apoyo mientras saludaban a algunos de los asistentes después del espectáculo.



“Él estaba concentrado en su trabajo. Estuvo maravilloso y todo salió perfecto”, afirmó el tenor polaco.



La historia de la AP publicada la semana pasada detalla amplias acusaciones de acoso sexual por parte de nueve mujeres en contra de Domingo a lo largo de décadas, a partir de la de 1980.



Al saludar a los asistentes, el tenor español declinó hablar sobre las acusaciones, diciendo: “No, no puedo”.