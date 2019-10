Plácido Domingo renuncia a la dirección general de Ópera de Los Ángeles

San Francisco (AP) — El astro de la ópera Plácido Domingo renunció el miércoles como director general de Ópera de Los Ángeles (LA Opera) y se retiró de sus futuras presentaciones con la compañía tras múltiples acusaciones de acoso sexual reportadas por The Associated Press.



“Tengo a la Ópera de Los Ángeles en un lugar muy especial de mi corazón y considero mi trabajo para crearla y construirla como uno de mis más importantes legados”, dijo en un comunicado Domingo, de 78 años, quien ayudó a conformar la compañía en la década de 1980 y ha sido su director general desde 2003.



“Sin embargo, las acusaciones recientes que se han hecho en mi contra en la prensa han creado una atmósfera en la que mi capacidad para servir a esta compañía que amo tanto se ha visto comprometida”, agregó el tenor español, quien señaló que seguirá trabajando para limpiar su reputación pero que por el momento está “en el mejor de los intereses de la LA Opera que renuncie como director general y me retire de mis futuras presentaciones programadas en este mometo”.



La renuncia se produce una semana después de que la Ópera Metropolitana anunció sorpresivamente que Domingo no se presentará como protagonista de “Macbeth” y posiblemente no regrese a su escenario. Otras tres compañías, la Orquesta de Filadelfia, la Ópera de San Francisco y la Ópera de Dallas, ya habían retirado a Domingo de sus futuras presentaciones tras los reportajes de la AP que detallaban múltiples acusaciones de acoso sexual y conducta inapropiada según cantantes, una bailarina y empleados técnicos, en incidentes que se habrían prolongado a lo largo de décadas.



En reportajes publicados el 13 de agosto y el 5 de septiembre, la AP conversó con más de 20 mujeres que acusaron a Domingo de acoso sexual u otras conductas de carga sexual inapropiada. Muchas dijeron que Domingo intentó presionarlas para tener relaciones sexuales y a veces las castigaba profesionalmente si lo rechazaban. Todas dijeron que tuvieron miedo de reportarlo por su poder para acabar o crear carreras, y que su comportamiento era un secreto a voces en el mundo de la ópera.



Domingo ha negado incurrir en cualquier conducta indebida.



Su partida de LA Opera plantea dudas sobre el futuro de su carrera en Estados Unidos, donde ha sido retirado o ha renunciado a todas sus presentaciones programadas para este y el próximo año.



Todavía tiene una agenda de conciertos muy ocupada en Europa, donde la reacción a las acusaciones ha sido más moderada.



La junta directiva de la LA Opera agradeció a Domingo por sus contribuciones al arte en un comunicado separado el miércoles, en el que no se mencionaron los señalamientos o la investigación en curso por su supuesto comportamiento.



“Las contribuciones de Plácido Domingo a la vida cultural de Los Ángeles han sido sin precedentes y profundas”, señala la misiva. “Agradecemos a Plácido por popularizar la ópera en la consciencia de Los Ángeles y estamos profundamente agradecidos por su inspiración y dedicación a nuestra institución y nuestra comunidad”.