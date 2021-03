Planean otra cinta de 'Transformers'

Reforma

Ciudad de México.- El universo Transformers se expande.

Paramount alista una nueva cinta basada en los personajes de Hasbro, que será dirigida por Angel Manuel Soto (Charm City Kings) y escrita por Marco Ramirez (The Defenders).

La película no estará conectada con las historias previas dirigidas por Michael Bay ni con el spin-off sobre Bumblebee, pues esa serie aún tiene prevista hacer un filme dirigido por Steven Caple Jr. (Creed II), previsto para junio 2022.

La franquicia ha sido un éxito taquillero, Transformers: El Lado Oscuro de la Luna (2011) y Transformers: Era de la Extinsión (2014) lograron más de mil millones de dólares en taquilla, mientras que Transformers: El Último Caballero obtuvo 603 millones de dólares a nivel mundial.

Soto recientemente firmó con Warner Bros. para dirigir Blue Beetle, del universo cinematográfico de DC Comics, y fue responsable de Charm City Kings, una adaptación del documental 12 O'Clock Boys.

Mientras que Ramirez fue guionista de las series Sons of Anarchy, Daredevil, cocreó The Defenders y fue responsable del desarrollo del reboot de The Twilight Zone.