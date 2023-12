Plasma Eddie Murphy su entusiasmo por la Navidad en cinta

CDMX.- Cada año Chris (Eddie Murphy), un extremista de la Navidad, busca superarse a sí mismo y a sus vecinos en el concurso de decoración de su comunidad, para lo cual hace de todo.

Esta vez, sin darse cuenta, hace un trato con una traviesa elfa llamada Pepper (Jillian Bell) para mejorar sus posibilidades de ganar, en la que ella lanza un hechizo que da vida a los 12 días de Navidad y causa estragos en toda la ciudad.

Esa es la premisa de La Calle de la Navidad, la primera cinta navideña de Murphy, escrita por Kelly Younger y dirigida por Reginald Hudlin, que ya está disponible en Prime Video.

"Fue todo un regalo tener una leyenda como Eddie. Lo primero que le pregunté cuando lo conocí fue qué significaba la Navidad para él y contestó que todo. "Supe cómo celebraba y me contó que en verdad invierte mucho tiempo en hacer esferas y regalos. Me contó que su familia cada año le dice que es mucho y excesivo su entusiasmo. Así que sin duda se sintió muy identificado con el personaje y eso fue muy especial para mí", contó Younger en entrevista.

La estrella de Un Príncipe en Nueva York (1988) y Hudlin ya habían trabajado juntos en la comedia romántica Boomerang, de 1992, por lo que reencontrarse fue una grata sorpresa para ambos.

"Él ya estaba involucrado en el proyecto antes de que yo llegara, cuando me llamaron me dijeron que ya estaba abordo y que querían que yo dirigiera, eso me emocionó mucho. Tenemos la misma sensibilidad, cuando le compartí mi visión de la película, estuvo muy de acuerdo.

"Nos divertimos mucho, los dos estamos casados, con hijos, amamos la Navidad y hacer una película con la que compartimos tantas cosas ha sido una dicha", contó Hudlin.

A riesgo de arruinar las vacaciones de su familia y de causar estragos irreparables en el vecindario, Chris, su esposa Carol (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos deben correr contrarreloj para romper el hechizo de Pepper, luchar contra personajes retorcidos y mágicos e intentar salvar la Navidad.

La cinta está basada en las experiencias de la infancia del guionista, quien confesó que su papá es un extremista de la temporada y siempre se tomaba muy en serio adornar su fachada.

"Siento que cuando me nació la idea de esta película sabía que quería juntar todos los elementos clásicos de la Navidad, pero también quería que fuera diferente y que no pareciera un remake, o la típica historia del profesional que regresa a su pequeño pueblo. Quería que estuviera llena de magia, fantasía y acción.

"Está basada en mis historias de niño y eso ayudó a que se sienta muy original. Mi padre siempre adornaba de más nuestra casa para las fiestas y eventualmente se volvió una especie de competencia en el barrio. Mi niñez se sintió como una experiencia muy mágica y eso es algo que capturamos en esta película", contó Younger.

A pesar de que existen muchas historias llevadas a la pantalla grande sobre la festividad, La Calle de la Navidad trae una premisa llena de acción y míticas aventuras que conecta con las familias y que promete volverse un clásico de la temporada.