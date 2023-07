Plasma Michel Franco su sello en cinta que llevará a Venecia

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En sus dos visitas más recientes al Festival de Cine de Venecia, Michel Franco ha presentado películas que hablan de México y muestran, en alguna medida, la violencia que vive el País, algo que a primera impresión podría contrastar con Memory, cinta con la que compite este año por el León de Oro, premio principal.

Su nuevo largometraje es estelarizado por la ganadora del Óscar, Jessica Chastain, y Peter Sarsgaard, y fue filmado en Nueva York, pero el director de Nuevo Orden afirmó que es un proyecto que lo mantiene fiel a sus raíces.

"Es tan personal como el resto de mis películas, otra expresión personal que encaja muy bien en mi filmografía. Es una coproducción principalmente mexicana, producida por Eréndira Núñez Larios y por mí. No es muy diferente al resto de mi trabajo, ya había hecho Chronic en Los Ángeles con Tim Roth.

"Me interesa más México, pero nunca pienso dónde quiero filmar, no hay una agenda u objetivos más allá de que cada película sea lo mejor que pueda hacer y lo que me sale en el guion. Lo que escribo es de manera honesta y viene de la tripa", explicó el cineasta en entrevista.

Según la sinopsis, Memory sigue a Sylvia (Chastain), una trabajadora social enfocada en su hija y su trabajo, que es seguida a casa por Saul (Sarsgaard), después de un reencuentro de estudiantes de prepa, lo que abre la puerta del pasado para ambos.

Chastain fue quien se interesó en trabajar con el mexicano, impresionada por Nuevo Orden, Sundown y cintas previas, como Después de Lucía.

"Estaba muy familiarizada con el trabajo que he hecho, fue fácil porque ella quería encajar en el mundo que planteo y entrar en la dinámica. Le daba curiosidad cómo filmo, cómo es mi relación con los actores y se acomodó en todos los sentidos.

"Jessica es una actriz muy entregada, muy comprometida, fue un placer verla actuar lo que escribí, mis diálogos y acciones", contó.

Al ser una película independiente, la asistencia del elenco a presentar el largometraje no sería impedida por la huelga del sindicato de actores hollywoodenses, causa con la que Franco está solidarizado.

Franco consideró difícil haber entrado a esta selección oficial, donde compite con figuras como Sofia Coppola (Priscilla), Yorgos Lanthimos (Poor Things), David Fincher (The Killer), Bradley Cooper (Maestro), Michael Mann (Ferrari) y Ryusuke Hamaguchi (Evil Does Not Exist), entre otros.