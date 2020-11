Platanito supera Covid con humor

Reforma

Ciudad de México.- La comedia es la fiel compañera de Platanito, creador de la frase "ay weee", incluso en los momentos más peligrosos de su vida, como ahora que sufrió las complicaciones por el coronavirus.

Hace dos meses y medio, Sergio Verduzco, su nombre real, resultó positivo a Covid-19. Durante casi 20 días se aisló, su único contacto fue con su esposa Beatriz, quien en diferentes horas del día lo alimentaba.

"En el mismo hospital, sintiéndome mal, estaba inventando chistes míos, decía: 'qué bueno que me bajaron al primer piso del hospital porque estoy más cerquita del SEMEFO (Servicio Médico Forense)', yo mismo empecé a hacer humor; son chistes, es ver la vida de otra manera, en vez de estarme amargando sacaba bromas, me reía, así es mi vida, de donde puedo sacar chistes, lo hago", aseguró en entrevista.

Luego de unas semanas, el payasito mejoró, venció la enfermedad y celebró su victoria, sin saber que lo más difícil estaba por comenzar.

"Me pegó muy duro el dolor en la cabeza, los dolores eran tremendos, fueron 20 días terribles que pasaron, pero bendito Dios la libré, me dieron de alta, empecé a hacer mi vida normal", compartió Verduzco.

Un mes después de su recuperación, Platanito presentó malestares gastrointestinales; acudió al hospital y bastaron unos minutos para que los médicos decidieran internarlo, ahí comenzó su verdadera batalla.

"Empecé a sentir mucho dolor en el pecho, con calentura, me fui a hacer nuevamente la prueba de Covid-19 y salí negativo, de influenza también salí negativo, me hice una placa torácica y volví a salir con neumonía. Me estuvieron medicando para combatirla, pero se me inflamó el estómago, el doctor me suspendió los medicamentos.

"Me iban a hacer una endoscopía para descartar que tuviera problemas internos, pero para la noche me puse muy mal, me pasaron a terapia intermedia y resulta que lo que tenía era una miocarditis viral grave, que es una inflamación del miocardio y del pericardio", comentó.

En resumen, su corazón sólo trabajaba al 35 por ciento de su capacidad.

El comediante permaneció una semana en el hospital y luego continuó su tratamiento en casa.

Durante un mes más, el cómico seguirá consumiendo siete medicamentos para desinflamar el miocardio; algunos de estos funcionan como diuréticos, ya que necesita eliminar el máximo de líquido posible de su cuerpo para que el corazón trabaje sin tanta presión.

Aunque ya no presenta dolor, debe permanecer en reposo haciendo ejercicios pulmonares; aclaró que los doctores le comentaron que su corazón no tiene problemas.

En la charla, Platanito aprovechó para pedir a la gente que no baje la guardia frente a la enfermedad, que extreme precauciones, porque cada día la situación empeora, incluso en el mundo.Malentendido Ante el video que circula en redes, donde se observa presuntamente a Platanito en una fiesta, a la que internautas señalaron que fue ahí donde se contagió de Covid-19, el comediante aclaró que el clip está manipulado.

Aceptó que a inicios de octubre se reunió con seis parejas más para celebrar el cumpleaños de su esposa. Esto fue un mes después de haber vencido a la enfermedad y una semana antes de ingresar al hospital, por lo que lamenta el malentendido.