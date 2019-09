Pobrecitos, deben estar bien tristes y sin dinero: Maribel Guardia sobre protesta de reguetoneros

Maribel Guardia, quien estuvo nominada hace dos años a los Grammy Latino, dio su punto de vista sobre la protesta de los reguetoneros que no fueron considerados para la premiación de este año.

Al cuestionarla por la indignación de los artistas del género urbano por la falta de nominaciones, la cantante costarricense comentó con una sonrisa: “Pobrecitos, deben estar muy tristes y sin dinero, me tienen tan preocupada, pobres muchachos”.

De la misma forma, la también conductora explicó: “Si tienes éxito y la gente te quiere y llenas los lugares que te importa si te dan un premio o no, es lindo y es muy padre para el ego, pero tampoco es necesario, así que se esperen, no pasa nada”.

Finalmente, sobre su gustó por este tipo temas, Guardia reveló: “no mucho, pero si hay unas (canciones) que me gustan mucho, pero no todas, es que me gusta variar la música, pero creo que el reguetón llegó para quedarse, a los chavos les encanta, y es una música que te la pasas bien”.





