Poncho de Nigris vende dos embriones en 2 millones de dólares

En entrevista con la revista TV Notas, el actor Poncho de Nigris, reveló que su esposa y él tienen congelados dos embriones que ya no van a utilizar, por lo que los pone a la venta en 2 millones de dólares.

De Nigris quien será recordado como el jovencito que fue novio o acompañante de la tigresa, tuvo una de sus más importantes presentaciones en el famoso reality show 'Big Brother'.

Poncho está casado con Marcela Mistral y tiene tres hijos.

“Se supone que Marcela y yo ya no vamos a tener más hijos. No me he operado, si me opero será hasta los 50 años; voy a tratar de aguantar. Mi esposa quiere que yo me opere, pero ahí tenemos dos embriones congelados”, dijo.

Se dice que la pareja tuvo problemas para concebir, por lo que haciendo uso de la tecnología congelaron dos embriones.

"Pero también si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo, pues también estarían en venta; ya ven que tengo hijos hermosos. No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos”, mencionó.

Dijo que que cada embrión sería de “no menos de 2 millones de dólares”, es decir, unos 37 millones de pesos.

Agregó que para las personas que estén interesados le enviaran un mensaje por Instagram.

Todo esto provocó una serie de críticas y burlas.