Pondera Elijah Wood el peso de ser Frodo 20 años después

Ciudad de México.- Durante más de dos décadas, el actor Elijah Wood ha guardado un par de pies peludos de hobbit en la misma caja en la que se los dieron.

Eso fue justo después de que terminara el rodaje principal de la trilogía El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, que tuvo su claquetazo final en Nueva Zelanda.

"Estoy seguro de que con el tiempo se degradarán, porque no creo que el látex dure para siempre", dijo Wood por teléfono desde Los Ángeles. "Pero estaban en buen estado la última vez que los vi".

El extraño recuerdo sigue siendo una memoria tangible de la inusual producción en la que las tres epopeyas de fantasía, adaptadas de las novelas de J.R.R. Tolkien, se rodaron una detrás de otra durante 16 meses, seguidos de tres años de tomas ocasionales y giras publicitarias.

Un aparente cierre llegó en 2004, cuando la tercera entrega, El Retorno del Rey, arrasó en los premios de la Academia con 11 trofeos, incluido el de Mejor Película.

No fue el primer roce de la saga con el Óscar. La Comunidad del Anillo, que recientemente se incorporó al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso, ganó cuatro estatuillas tras su estreno el 19 de diciembre de 2001.

Dos décadas después, Elijah, de ahora 40 años, rememora la monumental aventura cinematográfica.

Cuando piensa en las películas de "El Señor de los Anillos" y en cómo redefinieron su carrera, ¿cuáles son los recuerdos que le quedan más vivos?

A menudo pienso en los momentos intermedios (...) los momentos aparentemente mundanos, como cuando nos quitaron los pies de hobbit porque tuvimos que desalojar el set cuando empezó a nevar.

Nos sentamos encima de una lavadora y una secadora del hotel para que nos quitaran los pies con un vaso de whisky. O haciendo viajes de surf los fines de semana con los otros hobbits y Orlando (Bloom, que interpretaba al elfo Legolas) y la camaradería y la vida cotidiana que teníamos.

Todos dejamos la variedad de lugares de los que veníamos y nos hicimos la vida en Nueva Zelanda los unos a los otros. Veinte años después seguimos conectados de esa manera, aunque no nos hayamos visto en mucho tiempo.

¿En qué momento sintió que este episodio de su vida había concluido? ¿Qué tan difícil fue dejar atrás una hazaña tan transformadora?

El momento más profundo en el que sentí que me alejaba de ella y me preguntaba qué iba a hacer a continuación fue después del rodaje principal. Fue cuando todos estábamos más agotados.

Nos habíamos involucrado intensamente en el mundo de la película que estábamos haciendo y, de repente, ya no lo estábamos. Estás en ese microcosmos, y luego eres empujado al otro extremo del mismo. Y entonces vuelves a tu realidad.

Mi experiencia de vida estaba tan definida por estar en Nueva Zelanda con este grupo de personas que el cambio repentino de estar de nuevo en casa me pareció muy brusco. Sólo quería seguir trabajando en cosas realmente pequeñas y muy diferentes a El Señor de los Anillos. Me sentí bastante triste al ver que todo llegaba a su fin, pero también listo para seguir adelante con mi vida y tener nuevas experiencias.

Frodo es una criatura bastante vulnerable con una carga inimaginable sobre sus hombros. ¿Qué aprendió al encarnarlo durante tanto tiempo?

Uno de los grandes mensajes de los libros, en lo que respecta a Frodo y a los hobbits en general, es la sensación de que incluso la persona más pequeña, no sólo en estatura sino en términos de lo que uno cree que es capaz de hacer, es capaz de ser grande, de afectar a un cambio real, de tener un impacto real.

Lo que Frodo tuvo que afrontar parecía insuperable y, sin embargo, fue capaz de lograrlo en gran medida gracias a la bondad, la amabilidad, la pureza de corazón y quizás la inocencia.

Esas son las cosas que encarnan los hobbits, e intrínsecamente la razón por la que son capaces de resistir la corrupción del Anillo durante más tiempo que los humanos. También hay coraje, tal vez incluso un coraje ciego, de no saber necesariamente lo que hay delante y, por lo tanto, no permitirse tener miedo.

Si tengo que aprender algo de todo eso, es que hay una fortaleza que hace que todo sea posible.

¿Le ha resultado abrumador estar siempre asociado a "El Señor de los Anillos"?

Hace tiempo que acepté que estaría siempre vinculado a Frodo, así que no me molesta. Sinceramente, sería una carga muy triste si lo hiciera. Estoy tan acostumbrado a que la gente por la calle me llame Frodo y no me llame por mi nombre.

Es representativo de una de las mejores experiencias de mi vida, de películas que adoro y de recuerdos que atesoraré para siempre. Al final de mis días, eso es lo que me vinculará probablemente más que cualquier otra cosa.

Sólo puedo equipararlo a escenarios similares como Mark Hamill o Harrison Ford. Se les asocia con sus personajes de "Star Wars" más que con otros. Ahora que estamos en el precipicio de los 20 años, mi reflexión es de tanta gratitud y tanto amor que nunca me molestará que se me asocie con esas películas o que sean las más grandes en la memoria de la gente de lo que soy.